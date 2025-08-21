Vai dirigir pela América do Sul? Descubra tudo sobre o Seguro Carta Verde (O turismo rodoviário não para de crescer. (Foto: sergiimostovyi))

Com as passagens aéreas em alta e a flexibilização das fronteiras, o turismo rodoviário tem se tornado a opção de muitos brasileiros que buscam explorar os países vizinhos. De carro, moto ou até mesmo motorhome, as estradas da América do Sul atraem famílias e aventureiros em busca de novas experiências. Para que a viagem seja tranquila, um item é indispensável: o Seguro Carta Verde.

Embora não seja tão conhecido por quem viaja apenas de avião, este documento é obrigatório para veículos brasileiros que circulam nos países do Mercosul. Sua função principal é garantir indenização a terceiros em caso de acidentes, de forma similar ao DPVAT, cobrindo danos pessoais e materiais a outras pessoas e veículos envolvidos na ocorrência. É importante ressaltar, no entanto, que o Carta Verde não cobre danos ao seu próprio veículo ou assistência médica ao motorista e passageiros.

Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem, destaca a importância de um planejamento completo antes de pegar a estrada. “Em caso de colisão, o seguro indeniza os terceiros prejudicados, mas não cobre danos no veículo do segurado nem oferece assistência médica pessoal. Por isso, é imprescindível também ter o seguro do carro em dia e, para saúde e outros riscos, um seguro viagem adequado”, explica.

A crescente popularidade do turismo rodoviário na região é comprovada pelos números. Em 2024, mais de 750 mil brasileiros visitaram Buenos Aires, principal porta de entrada da Argentina por terra, e 2025 já começou com mais de 278 mil brasileiros escolhendo o Uruguai como destino nos primeiros meses.

A emissão do Seguro Carta Verde é um processo simples, podendo ser feita online para períodos que variam de 3 dias a 1 ano. Os valores variam conforme a duração da viagem, vão de cerca de R$ 46 a R$ 499 e são pagos em reais pela cotação do dia. Reichenbach alerta sobre a importância de adquirir o seguro com antecedência para evitar dores de cabeça na fronteira e fugir da tentação de comprar documentos falsos, prática comum em postos improvisados.

O que o Seguro Carta Verde cobre:

Danos pessoais e morte: cobertura de até US$ 40 mil por pessoa, com limite máximo de US$ 200 mil por evento.

cobertura de até US$ 40 mil por pessoa, com limite máximo de US$ 200 mil por evento. Danos materiais: cobertura de até US$ 20 mil por sinistro, limitada a US$ 40 mil por evento.

Não cobre:

Danos ao seu próprio veículo.

Acidentes pessoais ao motorista ou passageiros.

Lembre-se: o Seguro Carta Verde é válido apenas para os países do Mercosul. Para outros destinos, como Chile, Colômbia, Peru ou Venezuela, existem outros seguros obrigatórios específicos, como o SOAPEX e o SOAT.

Para uma viagem tranquila e segura, a palavra de ordem é planejamento. Garanta todas as coberturas necessárias antes de cruzar a fronteira e aproveite a estrada com a única preocupação de curtir a paisagem.

