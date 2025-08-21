45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina começa dia 31 de agosto (O público poderá acompanhar provas e apresentações da raça Campolina, além de desfrutar de uma ampla e variada gastronomia, com opções para todos os gostos. (Foto: Divulgação/Acervo ABCCC - Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina))

Entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, Belo Horizonte será palco de um dos maiores eventos do setor agropecuário do país: a 45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina, que acontecerá no tradicional Parque de Exposições da Gameleira. O evento, que atrai criadores de todo Brasil, promete uma experiência completa para turistas e moradores, unindo a tradição da raça Campolina com uma programação cultural e gastronômica para toda a família.

A entrada é gratuita, permitindo que o público acompanhe de perto as provas e apresentações dos cavalos, além de desfrutar de um ambiente de festa e celebração. A música será uma atração à parte, com shows gratuitos a partir das 18h. A grade de apresentações traz o melhor do sertanejo e do modão com nomes como Gabriel Rodrigues (31/08), Bruninho Barbosa (01/09), Juninho Mattos (02 e 04/09), Bruno Mello (03/09), o Projeto Os Peões de BH (05 e 06/09) e o tributo a Matogrosso e Matias com Willian Reis e Marcos (07/09).

Para completar a experiência, a exposição contará com uma praça de alimentação variada, que vai desde bares servindo chope, vinhos e espumantes, até drinks especiais. A cervejaria Läut é a patrocinadora oficial, reforçando a conexão entre o agronegócio e a cultura cervejeira.

As famílias com crianças também têm um espaço garantido. Um espaço kids completo, com brinquedos e oficinas, assegura a diversão dos pequenos enquanto os adultos aproveitam o evento. A 45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina é uma excelente oportunidade para mergulhar na cultura do campo sem sair da cidade.

