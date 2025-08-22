Monte Verde Bike Fest promete movimentar motociclistas de todo país (Motociclistas do grupo MotoTerapia, de Campinas (SP), que irão marcar presença no "Monte Verde Bike Fest" (Fotos: Divulgação/Grupo MotoTerapia))

Em pleno inverno mineiro, o distrito de Monte Verde, em Camanducaia, se prepara para receber a primeira edição do “Monte Verde Bike Fest”. O evento, que acontecerá entre os dias 29 e 31 de agosto, promete unir a paixão por motos com a atmosfera charmosa e acolhedora da serra, atraindo motociclistas de diversas partes do país.

Aberto e gratuito, o festival terá shows de cinco bandas locais e regionais, além de estações gastronômicas. A programação musical inclui rock, pop, folk e blues, garantindo diversão para todos os gostos.

LEIA TAMBÉM: 45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina começa dia 31 de agosto

A festa começa oficialmente na quinta-feira, 29 de agosto, às 17h, com a banda Atrama e o violeiro Francis Rosa subindo ao palco às 19h. A sexta-feira, 30 de agosto, será dedicada a muito rock, com três apresentações: Cretácea (12h), Nohau (15h) e Teoria Livre (18h30). Já no sábado, 31 de agosto, a programação vai das 10h às 17h, com as bandas Leandro Damasceno (12h) e Gramophone Duo Acoustic (14h30) para encerrar o festival com chave de ouro. Nos intervalos, DJs garantirão a animação do público.

O Monte Verde Bike Fest, realizado pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) e pela Prefeitura de Camanducaia, conta com o apoio do Clube de Motociclismo Piolhos do Asfalto MC, de Bragança Paulista (SP).

Monte Verde une paixões

Para Faby Martins, do grupo MotoTerapia, de Campinas (SP), o evento promete ser um sucesso. Ela destaca que Monte Verde consegue unir o melhor de dois mundos para os motociclistas: a energia de um encontro de motos e a tranquilidade de uma cidade turística. “É um paraíso turístico escondido em Minas Gerais”, completa Faby, que viajará em caravana com mais de 60 pessoas e 40 motos.

LEIA TAMBÉM: Vai dirigir pela América do Sul? Descubra tudo sobre o Seguro Carta Verde

Para quem pretende ir, a organização recomenda planejar a viagem com antecedência e reservar a hospedagem, já que o distrito está com alta taxa de ocupação devido à temporada de inverno. Além disso, o Monte Verde Bike Fest contará com estacionamento exclusivo para motos. Para a segurança e organização de todos, não será permitido o uso de coolers, caixas de isopor ou churrasqueiras em áreas públicas.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



