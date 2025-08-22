Brasil vira tendência de viagem para 2025 no Pinterest (Praia da Joaquina, Florianópolis (Foto: Mike Vondran))

De acordo com um relatório de tendências do Pinterest, o Brasil se destaca como um dos destinos mais desejados para viagens em 2025. O estudo, que revela o comportamento e as buscas dos usuários na plataforma, aponta um aumento significativo no interesse por paisagens naturais e pela vida noturna vibrante do Brasil.

O relatório mostra que as buscas por “Beleza do Brasil” cresceram 119%, enquanto pesquisas por “Pôr do sol no Brasil” e “Brasil à noite” tiveram um aumento de 70% e 51%, respectivamente. O número de buscas por “Fotos do Brasil” impressiona, com um crescimento de 441%, indicando que os usuários estão em busca de inspiração para registrar suas aventuras no país.

A lista do Pinterest aponta que viajantes do mundo todo estão buscando experiências únicas e memoráveis, misturando aventura e cultura. Além do Brasil, destinos como os campos do interior europeu e a Grécia também se destacam.

A crescente visibilidade do Brasil em plataformas como o Pinterest reforça o potencial turístico do país e a importância de oferecer experiências que combinem natureza, cultura e diversão, atendendo à demanda dos viajantes que buscam vivências autênticas e inesquecíveis.

Interior da Europa e Grécia também são destaque

O relatório aponta um crescimento notável no interesse por viagens ao interior da Europa. Pesquisas por “Interior da Suíça” saltaram 367%, enquanto “Interior da Escócia” e “Interior da Alemanha” cresceram 73% e 59%, respectivamente. A moda e o estilo de vida rural também estão em alta, com buscas por “Look dos Cotswolds” (Inglaterra) subindo 597% e “Moda do campo”, 277%.

As vistas míticas da Grécia e seus pores do sol encantadores também figuram na lista de desejos. As pesquisas por “Noite em Santorini” cresceram 83%, e as “Ruínas gregas” tiveram um aumento de 79%. Locais icônicos como a “Praia de Navagio” e a “Acrópole de Atenas” também apresentaram crescimento significativo, provando que a história e a beleza do país continuam a inspirar viajantes.

