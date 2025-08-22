Serra Negra vista de ângulos que poucos conhecem (O local é um convite para contemplar o pôr do sol e sentir a imponência da serra. (Foto: Gerson Cordeiro | Videograph))

Serra Negra, no coração do Circuito das Águas Paulista, é conhecida por suas fontes de águas minerais e pela ampla variedade de produtos no comércio. Mas há um lado menos óbvio, reservado aos que buscam paisagens arrebatadoras e experiências junto à natureza: os mirantes e as trilhas que cortam a Serra da Mantiqueira.

O Alto da Serra é um dos pontos mais procurados. Com 1.310 metros de altitude, oferece uma vista panorâmica que alcança até cidades vizinhas em dias de céu claro. É o lugar perfeito para ver o pôr do sol e, para os mais aventureiros, até mesmo fazer um voo de parapente. O espaço tem boa infraestrutura, com banheiros e até food trucks para garantir o conforto do visitante.

Já o Mirante do Cristo Redentor, outro cartão-postal da cidade, oferece uma vista única. Ele pode ser acessado de carro ou pelo famoso teleférico que sai do centro, uma atração à parte. A vista é ideal para fotos e o acesso facilitado.

Além dos miradouros, Serra Negra também convida a explorar trilhas que revelam a essência rural do destino. Para quem gosta de aventura motorizada, há passeios de jipe pela zona rural, passando por cafezais e conhecendo alguns dos sítios da região e suas produções artesanais, que englobam café, vinhos e alimentos típicos. Essa é uma maneira de combinar contemplação da natureza com a história agrícola da região, além da possibilidade de admirar paisagens cenográficas e desfrutar de sabores regionais.

Passeio de jipe (Foto: Gerson Cordeiro | Videograph)

Se a sua ideia é caminhar, a cidade também oferece trilhas guiadas. Elas levam a áreas de mata preservada, sítios históricos e até cachoeiras escondidas. Promovidas por grupos locais, essas caminhadas proporcionam uma experiência mais autêntica, unindo exercício físico, natureza e descobertas culturais.

Serra Negra é uma cidade de múltiplas faces: tranquila para o relaxamento, acolhedora na sua essência rural e surpreendentemente aventureira para quem quer explorar suas paisagens e trilhas.

