Inovação em salas VIP transformam escalas em experiências de viagem (Cabines para dormir, chuveiros inteligentes e espaços de trabalho conectados mostram como as salas VIP estão ligadas ao futuro do turismo e da produtividade em viagens. (Foto: atbastian/Getty Images))

As escalas de aeroporto sempre foram vistas como a parte menos prazerosa de uma viagem — uma espécie de “tempo perdido” — mas essa realidade está mudando. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o volume de passageiros deve chegar a 5,2 bilhões em 2025, o maior da história. Com isso, a demanda por soluções que tornem as conexões mais confortáveis e produtivas impulsiona a transformação das salas VIP.

Longe de ser apenas um lugar para sentar, os lounges do futuro são verdadeiros oásis de comodidade. Em grandes hubs internacionais como Cingapura e Dubai, os viajantes já encontram:

Tecnologia para produtividade: cabines equipadas para videoconferências.

Bem-estar: pods para cochilos, chuveiros inteligentes e até espaços para ioga e massagem.

Lazer e serviços: áreas de jogos, bares e restaurantes com menus especiais.

Plataformas como o Priority Pass são a prova de que a escala se tornou uma parte do roteiro de viagem. Com acesso a mais de 1.700 salas VIP e experiências em 145 países, o viajante pode escolher entre relaxar em um spa, trabalhar em um espaço de coworking ou simplesmente explorar as comodidades.

Conectados ao futuro do turismo

Uma pesquisa global com 12 mil viajantes mostra que a inovação digital é um dos aspectos mais valorizados na experiência aeroportuária. Entre as prioridades destacam-se:

Integração total ao smartphone check-in, acesso ao lounge, solicitação de serviços e alertas de voo em um único aplicativo

Pagamentos simplificados incluindo carteiras digitais

Essa tendência acompanha outro movimento importante: o aumento das viagens de longa distância. Segundo o relatório Travel Trends 2025, da ABTA, 34,2% dos viajantes planejam visitar destinos fora da Europa e da América do Norte este ano, contra 28,2% no ano passado. Quanto mais longa a viagem, mais relevante se torna uma escala bem planejada e equipada.

Para viajantes a lazer, a vantagem é o conforto. Em vez de esperar em cadeiras desconfortáveis, é possível aproveitar uma piscina ou uma refeição gourmet em lounges. Para os viajantes corporativos, a equação é ainda mais clara: menos deslocamentos e mais produtividade, com acesso a chuveiros e estações de trabalho que reduzem gastos extras e otimizam o tempo de conexão.

A escala, que antes era uma pausa obrigatória, agora se torna um dos pontos altos da viagem. Afinal, a pergunta já não é mais “quanto tempo falta?”, mas sim “como posso aproveitar ao máximo este tempo?”.



