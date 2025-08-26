Podcast Gestores da Hotelaria celebra sua 50ª edição (Foto: Maarten Van Sluys)

A gravação do mais recente Podcast com absoluta certeza foi um momento marcante desta jornada iniciada em 29 de maio de 2023, através de uma iniciativa minha e de meu parceiro de muitas labutas, Marcos Valério Rocha.

De início, não podemos deixar de elencar o rol de convidados recebidos nestas primeiras 50 edições. Contabilizamos no total 62,5 horas de conteúdo gravado em nosso canal no YouTube (Gestores da Hotelaria) e recebemos, em estúdio situado em Belo Horizonte, exatos 60 gestores, todos protagonistas da hotelaria nacional aos quais fazemos questão absoluta de agradecer nominalmente por nos conceder a honra de suas presenças e conteúdos trazidos ao conhecimento de um público ávido por novidades e reflexões sobre assuntos tão instigantes e atuais como: Gestão de pessoas, PERSE, Reforma Tributária, ECAD, hotelaria independente, redes nacionais e internacionais, associativismo e sindicalismo, legislação vigente, modelos de gestão, gastronomia e muito “storytelling” relembrando a trajetória de todos os nossos convidados, entre aqueles que chegaram a hotelaria por vocação e determinação e outros que acabaram sendo atraídos por obra do acaso ou circunstâncias específicas. A todos os que estiveram conosco nosso Muito Obrigado!

Convidados do Podcast Gestores da Hotelaria

Ariadne Silva (AS Consultoria), Erica Drumond (Ouro Minas Dolce by Wyndham), Lizete Ribeiro (Grupo Tauá de Hotéis), Taíza Krueder (Clara Resorts), Raquel Rodrigues (Royal Boutique Savassi), Isabella Sena (H2 Platinum BH), Chieko Aoki (Blue Tree Hotels), Luziane Seixas (Caesar Business Belvedere), Ana Paula Faure (Hplus Hotelaria), Francely Lopes (Caesar Business Belvedere), Flávia Araújo (ABIH-MG), Flávia Lorenzetti (B&B Hotels), Carolina Drumond (Hotel Savassi), Isabela Meinberg (Dayrell Hotel & Cento de Convenções), Manuela Lutke (SESC MG), Bianca Santos (Nobile Belo Horizonte), Luciana Atheniense (AC Minas), Fabiana Fagundes (Clan Hotéis), Alessandra Aguiar (Actuall Convention By Summit Hotels), Kauana Becker (Fasano BH), Pablo Ramos – in memoriam – (MHB Hotelaria), Ruy Araújo (San Diego Hotéis), Simonal Dias (San Diego Hotéis), Javier Chabot (Royal Hotéis), Rodrigo Medeiros (Grupo SFA), Rui Uchoa (Summit Hotels), Gio Ahmad (Blog do Gio), Rodrigo Cançado (Intercity Bh Expo), Ricardo Pompeu (Nobile Hotéis), Alexandre Sampaio (FBHA), Acácio Pinto (Intercity Bh Expo), Edson Puiati (SENAC MG), Sady Viana (MHB Hotelaria), Paulo Lana (Hotel Linx Confins) , Zélio Ferraz (Nacional Inn BH), Márcio Lacerda (Hotelaria Brasil), Paulo Michel (Louvre Hotels), Anderson Bastos (Novotel BH & Ibis Budget Savassi), Guilherme Sanson (Mercure Lourdes BH), Orlando de Souza (FOHB), Luiz Neves (Lunes Consultoria), Roberto Fagundes (Clan Hotéis), Hiram Della Croce (Wyndham Hotels), Farley Aquino (Dubai Suites Montes Claros), Allyson Miranda (Dayrell Hotel & Centro de Convenções), Guilherme Castro (Samba Hotéis), André Bekerman (Trul Hotéis), Amaro Gadbem (Hotel Caxambu), Luís Goés (Abrajet MG), Thiago Fonseca (San Diego Hotéis), Charles Lages (ex-Bh Othon), Guilherme Melo (Chef Restaurante Nuuú), Ricardo Rodrigues (Restaurante Maria das Tranças) , Bruno Gomes (Nobile Belo Horizonte), Daniel Sanches (MHB Hotelaria), Clóvis Rodrigues (Hotel Lago do Sol), Ricardo Rielo (FBHA), Nuno Ferreira (Ameris Hotéis), Ricardo Manarini (Best Western Hotels) e José Ernesto Marino Neto (Kempinski Laje de Pedra) .

Grupo Gestores da Hotelaria Ep. 48. com Ernesto Marino Neto (Foto: Maarten Van Sluys)

Todos vocês foram os protagonistas com quem nós e nosso público aprendemos muito!

LEIA TAMBÉM: Hotel Actuall Convention reabre suas portas em grande estilo

Para a continuidade do projeto muitos outros gestores de peso já estão confirmados para as próximas edições do Podcast GGH. Vamos aprimorar cada vez mais as pautas e levar a nossa crescente audiência temas de extrema relevância e contemporaneidade relativos a hotelaria, gastronomia e todos os demais elos da cadeia virtuosa do turismo, indústria de serviços que mais cresce no mundo.

Objetivos do Grupo Gestores da Hotelaria

O Grupo Gestores da Hotelaria foi criado em 10 de agosto de 2016 e tem como seu principal objetivo aglutinar o maior número de profissionais da hotelaria brasileira. Através de nossos canais, todos podem compartilhar alertas, experiências, indicações e informações que impactam o setor em tempo real garantindo assim uma interação ágil e eficiente. Ao contrário de entidades de classe que congrega empresas, a ideia do Grupo de Gestores da Hotelaria é aglutinar pessoas físicas, ou seja, profissionais que estejam ou estiveram atuando na hospitalidade. Através de suas experiências atuais ou pregressas promovemos uma intensa interatividade entre os membros do grupo.

Com a expansão espontânea de novos participantes nos grupos de Whatsapp e Telegram, seja por convites espontâneos do administrador ou por indicação dos que já fazem parte atingimos até o momento 1.325 participantes que mantém uma intensa conexão. A partir disso criou-se o momento ideal para ampliarmos a atuação nas demais redes de comunicação e sociais. Assim nasceu nosso canal no YouTube em parceria com a Rede Prime de Comunicação capitaneada pelo saudoso Pablo Ramos a quem estendemos nossos mais calorosos agradecimentos desta feita para Ludmila Bicalho (CEO da MHB Hotelaria e da Rede Prime de Comunicação).

Projeto Podcast GGH

Foto: Maarten Van Sluys

O Podcast Gestores da Hotelaria é, desde seus primórdios, um programa de conteúdos técnicos, informações de mercado e conversas com os principais gestores, profissionais, consultores, professores e fornecedores da hotelaria brasileira. O objetivo é apresentar novidades, contribuir e transformar positivamente o setor, melhorar a performance das empresas através de seus profissionais compartilhando conhecimento e informação originada do processo técnico ou da experiência prática. Cada edição tem aproximadamente uma hora e a audiência acontece tanto ao vivo com interações no nosso chat como sendo também assistido após as gravações através do acesso ao nosso canal exclusivo.

Este marco de 50 programas com seus 60 convidados recebidos e presentados com nossa caneca personalizada só se tornou possível graças aos convidados, nosso time de produção liderado por Mauro But e trabalhos técnicos de João Erick, além de todos que nos acompanham a cada semana. Seguimos juntos, construindo pontes e gerando valor para toda a hotelaria brasileira.

Se você é gestor em algum meio de hospedagem ou atua no corporativo do setor entre em contato conosco e faça parte de nosso grupo. Com toda certeza todos irão obter muitos benefícios e conhecer as principais tendências de mercado, desafios e conquistas.

“Aos nossos convidados registramos nossa mais profunda gratidão por enriquecerem cada episódio com suas histórias, conhecimentos, ideias e visões de futuro. Obrigado a vocês e ao nosso público por fazer parte dessa jornada!”

Assita aqui a edição 50 do Podcast (todas as edições anteriores estão disponíveis no canal. Inscrevam-se e curtam nossas transmissões online.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo