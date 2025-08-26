Economize na viagem internacional mesmo com dólar em alta (Entre as alternativas para economizar estão a abertura de contas globais, cada vez mais adotadas por viajantes, e o uso estratégico de cartões de débito internacional, que reduzem o impacto do IOF em comparação ao crédito. (Foto: pcess609))

Fazer uma viagem internacional é o sonho de muitos brasileiros e, nos últimos anos, esse desejo tem se concretizado para um número crescente de pessoas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), quase 25 milhões de passageiros voaram para fora do país no ano passado, o maior volume da série histórica desde 2000. Mas, com a oscilação do dólar, a moeda norte-americana, que é aceita em diversos destinos além dos EUA, transformar esse sonho em realidade pode ser um desafio.

LEIA TAMBÉM: Brasil vira tendência de viagem para 2025 no Pinterest

A moeda norte-americana iniciou o mês de agosto sendo negociada a R$ 5,54 conforme o Banco Central. Mas, no final de 2024, o valor chegou a ultrapassar os R$ 6. O cenário econômico exige mais atenção aos gastos para que a viagem não se torne sinônimo de dívidas, e reforça a necessidade de se preparar para lidar com a oscilação cambial e os custos que ela pode gerar em diferentes partes do mundo.

A boa notícia é que, com estratégia e informação, é possível aproveitar o máximo da experiência sem voltar para casa com dívidas. O segredo, de acordo com especialistas da Serasa e da Bolsa de Valores (B3), está em um planejamento detalhado e em escolhas conscientes.

Dicas para economizar antes e durante a viagem

Olho nas finanças

Acompanhar a cotação do câmbio é o primeiro passo para uma viagem internacional com custos reduzidos. A Serasa recomenda ajustar os gastos ao orçamento, definir prioridades e manter um controle diário das despesas.

LEIA TAMBÉM: Inovação em salas VIP transformam escalas em experiências de viagem

Ficar atento às tarifas de saques internacionais e taxas de câmbio também é uma recomendação. O ideal é observar as opções disponíveis no mercado antes de escolher cartão de crédito, como o C6 Bank, para, assim, comparar vantagens e taxas cobradas.

Moeda e pagamentos

Para a B3, é preciso se atentar ao uso do cartão de crédito tradicional, que tem alto Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Alternativas como o cartão de débito internacional ou a conta global são opções mais econômicas. Segundo pesquisa do Ipec, em parceria com o C6 Bank, 12% dos brasileiros das classes A e B com acesso à internet já possuem uma conta global.

Comprar moeda estrangeira aos poucos, acompanhando as flutuações e e evitar a aquisição em locais turísticos, como aeroportos, onde as taxas tendem a ser menos vantajosas também é uma tática inteligente para economizar.

Aproveite as milhas

Elas podem ser um grande trunfo em uma viagem internacional. Especialistas da B3 afirmam que é possível conseguir descontos de até 90% em passagens aéreas e economizar com hospedagem, aluguel de carros e até mesmo upgrade de cabine.

LEIA TAMBÉM: Vai dirigir pela América do Sul? Descubra tudo sobre o Seguro Carta Verde

O acúmulo de pontos não depende apenas do cartão de crédito. Programas de fidelidade permitem pontuar em compras do dia a dia, incluindo supermercado, farmácia, pedidos de refeição, itens para pets e aplicativos de transporte. No entanto, é preciso estar atento aos prazos de validade das milhas e transferir os pontos para o programa da companhia aérea antes do vencimento.

Também é importante ter cautela ao comprar em lojas parceiras de programas de fidelidade. Segundo a B3, não compensa pagar mais caro por um produto apenas para acumular pontos.

Coma como um local

A alimentação pode ser um dos maiores gastos. A Serasa sugere cozinhar na acomodação, levar lanches, pesquisar restaurantes frequentados por moradores e, sempre que possível, evitar os caros alimentos de aeroportos.

Mesmo para quem viaja na alta temporada, um orçamento realista e feito com antecedência é a melhor forma de evitar imprevistos. Nele, devem estar inclusos todos os gastos, desde passagens e hospedagem até translado, chip de internet, seguro viagem, passeios e, quando necessário, vacinas. Planejamento é a chave para transformar o sonho de viajar em uma realidade sem preocupações.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



