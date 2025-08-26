Astroturismo, viagens para contemplar os astros, se torna tendência global ( O mundo se transforma quando a noite cai. Paisagens conhecidas ganham um ar de mistério, os sons da natureza se intensificam e o céu estrelado se impõe como espetáculo. (Foto: Divulgação))

Com a queda da noite, paisagens se transformam e o céu estrelado se impõe como um espetáculo à parte. O astroturismo, uma das grandes tendências de viagem, convida os viajantes a redescobrir a beleza da noite, seja para observar as estrelas, buscar momentos de contemplação ou vivenciar a vida cultural noturna de um destino. A atração é tão grande que, segundo o estudo Previsões de Viagem da Booking.com, 64% dos viajantes brasileiros consideram visitar lugares com céus mais escuros para observar os astros, confirmando essa modalidade como uma das grandes apostas para 2025.

Destinos incríveis para ver o céu

Para te ajudar a tirar esse plano do papel, confira três destinos que são verdadeiros santuários para quem busca uma conexão com o universo:

Deserto do Atacama – Oásis cósmico sob o céu mais limpo do mundo

Considerado um dos melhores locais do planeta para observação de estrelas, o Deserto do Atacama, no Chile, é um oásis para quem deseja praticar astroturismo. San Pedro de Atacama, eleito destino tendência pela Booking.com, oferece uma experiência noturna mágica, com mais de 300 noites de céu limpo por ano e sem a interferência da poluição luminosa.

Deserto do Atacama (Foto: Divulgação)

O Our Habitas Atacama proporciona sessões guiadas por astrônomos, que utilizam telescópios de alta precisão para explorar constelações e nebulosas, misturando a ciência com a mitologia andina. O pacote Explorer’s Delight, por exemplo, equilibra aventuras épicas — com visitas a lugares icônicos como o Vale da Lua, às Lagunas Altiplânicas e ao Geysir Tatio — com a contemplação noturna, mostrando que o Atacama é um destino para ser vivido 24 horas por dia.

Maldivas – O primeiro observatório sobre a água do mundo

No Anantara Kihavah, nas Maldivas, é possível contemplar os céus dos hemisférios norte e sul em um só lugar. O resort é ideal para praticar astroturismo, pois abriga o SKY, um bar que é o primeiro e único observatório sobre a água do Oceano Índico. Durante o dia, o espaço oferece vistas panorâmicas sobre a lagoa azul-marinho; à noite, ele se transforma em um verdadeiro palco cósmico. A localização isolada garante uma nitidez impressionante, permitindo que os hóspedes avistem planetas, nebulosas e até os anéis de Saturno.

Anantara Kihavah – SKY Bar observatório (Foto: Divulgação)

Com um astrônomo do hotel, o “Sky Guru”, os visitantes embarcam em uma jornada celeste que mistura mitologia, ciência e poesia, enquanto desfrutam de champanhe e tapas. Ao telescópio, é possível explorar com riqueza de detalhes estrelas cadentes, constelações familiares como Órion e Escorpião, e até galáxias distantes que aparecem como pequenos pontos cintilantes no horizonte.

Namíbia, uma janela para o universo

Na vastidão silenciosa do deserto da Namíbia, o céu se revela em todo o seu esplendor. Vizinhos da única International Dark Sky Reserve da África, os hóspedes do &Beyond Sossusvlei Desert Lodge são presenteados com uma experiência rara. Em noites selecionadas, um astrônomo conduz observações no observatório de última geração do local, equipado com um telescópio computadorizado Celestron CPC 1100 GPS (XLT), que permite explorar em detalhes as constelações, a Via Láctea e planetas distantes.

Observatório do &Beyond Sossusvlei Desert Lodge (Foto: Divulgação)

O lodge foi fundamental para que a vizinha NamibRand Nature Reserve recebesse o selo “Gold Tier”, concedido a lugares com poluição luminosa mínima e clareza excepcional dos céus. Com a cidade mais próxima a mais de 140 km de distância, o céu é considerado um dos mais escuros já registrados no mundo, proporcionando um espetáculo incomparável a olho nu. Para completar a experiência no astroturismo, cada suíte tem uma claraboia sobre a cama, permitindo que os hóspedes adormeçam sob um manto cintilante de estrelas.

