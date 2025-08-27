Santuário do Caraça: novo roteiro para mergulhar na história e natureza de Minas Gerais (O roteiro vai muito além das tradicionais exposições do museu, abraçando agora a grandiosidade da Igreja e outros marcos emblemáticos. (Foto: Miguel Andrade))

O Santuário do Caraça, joia histórica e natural de Minas Gerais, apresenta um novo roteiro para seus visitantes, prometendo uma experiência mais imersiva e completa. Resultado de um trabalho minucioso de pesquisa, o novo trajeto vai além do museu e integra os principais marcos do complexo, desde a grandiosidade da Igreja até a exuberância de sua natureza.

Fruto de um trabalho de pesquisa e organização que culminou na criação de um catálogo de referência, a iniciativa visa proporcionar aos visitantes uma compreensão profunda e coesa da rica trajetória do Santuário. “Percebemos a necessidade de unificar e enriquecer a narrativa de cada ponto histórico, e o resultado tem sido um sucesso absoluto”, afirma Pablo Azevedo, gerente geral do Santuário do Caraça. Segundo ele, o novo roteiro oferece aos visitantes uma perspectiva completa do legado do local.

Uma viagem no tempo e na fé

O novo roteiro transporta o público ao ano de 1770, quando o Irmão Lourenço chegou à serra para erguer seu eremitério. Os visitantes também descobrirão a origem do nome “Caraça”, dado pelos Bandeirantes, que em tupi-guarani significa “desfiladeiro ou bocaina”, em referência ao portentoso vale entre os Picos do Sol e do Inficionado.

O roteiro destaca a imponente Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, a primeira neogótica do Brasil, construída entre 1876 e 1883, e sua rica história. No local, será possível admirar os vitrais franceses, um deles presenteado por Dom Pedro II, e a aclamada obra “Santa Ceia” do Mestre Ataíde, famosa por uma curiosidade: os olhos de Judas acompanham o observador. Além disso, o roteiro destaca o primeiro órgão de tubos fabricado no Brasil, uma peça com 700 tubos, que ressoa a história e a fé.

A história do antigo colégio, que formou figuras ilustres como os ex-presidentes Afonso Pena e Arthur Bernardes e foi atingido por um incêndio em 1968, também é recontada no museu, que abriga o acervo do local. A história do incêndio, a resiliência na recuperação e a transformação do espaço em atrativo turístico são contadas com detalhes. A visita inclui as catacumbas, onde estão sepultados padres e irmãos que dedicaram a vida ao Santuário.

A Biblioteca, por sua vez, exibe um acervo de mais de 20 mil livros, incluindo o mais antigo, “Historia Naturale” de Plínius Segundus Caius, de 1489, e outras obras raras que resistiram ao incêndio.

Natureza e cultura

O novo roteiro também convida o visitante a se aventurar em meio à natureza. Trilhas levam a cachoeiras deslumbrantes como a Cascatinha e a Cascatona, e a picos desafiadores, como o Pico do Sol e do Inficionado, que oferecem vistas panorâmicas. A história da convivência do Santuário com o lobo-guará, que se tornou um símbolo do local desde 1982, é um ponto alto da visita. Para completar, a experiência gastronômica local, com pratos feitos com ingredientes da horta e pomar do Santuário, que fornecem insumos para pratos com PANC’s (Plantas Alimentícias Não Convencionais) como a ora-pro-nóbis, até a produção de queijo minas artesanal, doces, e bebidas como o premiado vinho do Caraça e o fermentado de jabuticaba, encerram a jornada com o sabor único da culinária mineira.

O roteiro guiado pode ser solicitado na recepção do Santuário do Caraça o visitante pode ter acesso às informações por meio do site oficial.

