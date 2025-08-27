Onde a aventura e a cultura se encontram: descobrindo a África além do óbvio (Longe do óbvio, países estão se destacando ao oferecer aos viajantes uma imersão cultural, paisagens grandiosas e experiências autênticas. (Foto: Marco Antonio da Silveira Costa/Getty Images))

A África está emergindo como um destino turístico vibrante e cheio de experiências autênticas. Embora muitos viajantes ainda se concentrem em rotas mais tradicionais, diversos países africanos oferecem experiências autênticas, paisagens inesquecíveis e uma imersão profunda na cultura local. Países como a Namíbia, São Tomé e Príncipe e Moçambique estão ganhando destaque, oferecendo paisagens de tirar o fôlego, imersão cultural e aventuras para todos os gostos. Se você busca uma viagem que foge do comum, prepare-se para se surpreender.

Namíbia: um deserto que encontra o mar

Localizada no sudoeste africano, a Namíbia é um paraíso para quem ama natureza e fotografia. O país abriga o imponente deserto do Namibe, um dos mais antigos do mundo, onde dunas alaranjadas se encontram com as águas do Oceano Atlântico em uma paisagem surreal.

Além disso, o Parque Nacional Etosha oferece a chance de observar a vida selvagem em seu habitat natural. Com uma infraestrutura turística em expansão e um dos maiores índices de segurança do continente, a Namíbia se mostra um destino ideal para a aventura. E a boa notícia para os brasileiros é que não é necessário visto para estadias de até 90 dias.

São Tomé e Príncipe: o paraíso na África

Ainda pouco explorado, o pequeno arquipélago de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné, é um refúgio de paz e tranquilidade. Com praias praticamente intocadas e uma rica biodiversidade, o destino é perfeito para quem quer desacelerar. O país também é uma joia para os brasileiros, já que a língua oficial é o português. A herança colonial se mistura com influências africanas, criando uma cultura única e uma culinária deliciosa, rica em frutos do mar frescos.

Para viagens de até 15 dias, brasileiros não precisam de visto, facilitando ainda mais a visita a este pedacinho do paraíso. A isenção vale para o turismo e é referente a um acordo entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Para quem pretende ficar mais de 15 dias ou tem outro motivo para a viagem, é necessário solicitar visto previamente, que pode ser obtido na Embaixada ou Consulado de São Tomé e Príncipe, ou pelo sistema eletrônico no site oficial do Serviço de Migração e Fronteiras.

Maputo, Moçambique: a cidade que pulsa

A capital de Moçambique, Maputo, é uma cidade vibrante que combina o charme urbano com a beleza do litoral. A arquitetura de influência portuguesa, os mercados tradicionais e a cena cultural agitada dão à cidade um toque especial. A gastronomia, com destaque para os pratos com frutos do mar, é um convite à descoberta. Para os amantes de safári, o Parque Nacional de Maputo está a poucas horas de distância, oferecendo a oportunidade de avistar animais selvagens.

Para visitar Moçambique, é necessário solicitar o visto eletrônico E-Visa com antecedência. O prazo de emissão é de cinco dias úteis e, após a aprovação, a confirmação é enviada por e-mail. O valor do visto para estadas de até 30 dias é, em média, 50 dólares (cerca de R$ 275).

Uma das opções para chegar a esses destinos é através da TAAG Linhas Aéreas de Angola, que opera voos quatro vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Luanda, capital de Angola. De lá, conexões estão disponíveis para Maputo (MPM), São Tomé (SDD) e Windhoek, na Namíbia. A companhia também oferece a opção de um stopover de até cinco dias em Angola, já que cidadãos brasileiros podem permanecer no país por até 90 dias sem a necessidade de visto.

Os bilhetes podem ser adquiridos nos canais de vendas habituais, como lojas, call center, website e agências de viagens parceiras da TAAG. A opção de parcelamento em até 4x sem juros está disponível exclusivamente para compras realizadas em agências de viagens.

