Descubra 5 museus no Queens, em Nova York, que valem a visita (A Unisphere é o símbolo de Flushing Meadows Corona Park, principal parque do Queens e onde fica o Queens Museum (Foto: Phil Kline/NYC Tourism + Conventions))

Dos cinco distritos que fazem parte de Nova York, o Queens é o maior em termos de superfície. A região se destaca não apenas por abrigar os aeroportos JFK e LaGuardia, mas por ser um verdadeiro caldeirão cultural, com cerca de metade de seus residentes vindos de outros países. É nesse distrito vibrante que se encontram museus incríveis que merecem um lugar no seu roteiro em visita à Big Apple.

A NYC Tourism + Conventions apresenta uma lista com os cinco principais complexos culturais do Queens.

Louis Armstrong House Museum

A casa onde viveu a lenda do jazz Louis Armstrong (1901-1971) e sua esposa Lucille foi preservada para homenagear sua vida e legado. O local, com a decoração original da época, oferece um vislumbre da intimidade do músico. O acervo conta a história de seus sucessos e sua contribuição para o mundo do jazz.

Museu Casa Louis Armstrong (Foto: Kate Glicksberg/Divulgação)

Ingresso: US$ 20.

US$ 20. Endereço: 34-56 107th Street, Corona

34-56 107th Street, Corona Funcionamento: Quinta a sábado, das 11h às 16h. Visitas guiadas a cada hora, com o último acesso às 15h.

Museum of the Moving Image

Único nos Estados Unidos dedicado à arte, tecnologia e impacto social do cinema, televisão e mídias digitais, o Museum of the Moving Image tem a maior coleção de artefatos de imagens em movimento do país, além de projetar centenas de filmes regularmente e realizar programas educativos. A exposição principal, “Atrás da Tela”, é uma jornada interativa que mergulha o visitante no processo de criação de imagens em movimento através de uma combinação única de experiências interativas, objetos raros e incomuns, obras de arte únicas e demonstrações de técnicas e equipamentos profissionais.

Museu da Imagem e do Movimento (Foto: Peter Aaron/Esto)

Ingresso: US$ 20.

US$ 20. Endereço: 36-01 35th Avenue, Astoria

36-01 35th Avenue, Astoria Funcionamento: Quinta e sexta, das 14h às 18h e 20h, respectivamente; Sábado e domingo, das 11h às 18h.

Queens Museum

O Queens Museum é icônico desde a sua localização: o edifício que abriga o museu foi construída para a Feira Mundial de 1939, ocupada pela Assembleia General das Nações Unidas e usada novamente para a Feira Mundial de 1964 e 1965. Além das exposições temporárias inigualáveis, o espaço possui o Panorama, o mapa tridimensional de Nova York, construído para a última Feira Mundial e é atualizado periodicamente.

“Panorama”, um detalhado mapa tridimensional de Nova York e atualizado periodicamente, é uma das principais atrações do museu (Foto: Julienne Schaer/NYC Tourism + Conventions)

Ingresso: O museu opera com a política de “pague o quanto quiser”, com uma sugestão de US$ 8 para adultos.

O museu opera com a política de “pague o quanto quiser”, com uma sugestão de US$ 8 para adultos. Endereço: New York City Building, Flushing Meadows Corona Park

New York City Building, Flushing Meadows Corona Park Funcionamento: Quarta a sexta, das 12h às 17h; Sábado e domingo, das 11h às 17h.

New York Hall of Science

Para famílias e curiosos, o New York Hall of Science é o único centro científico interativo da cidade. São mais de 450 exposições, incluindo o Minigolf Rocket Park e o premiado Parque Científico, com mais de 5.500 m². O museu também abriga o Laboratório de Design, um espaço interativo inovador que ajuda os visitantes a compreenderem melhor o processo envolvido em atividades de design e engenharia, e muito mais.

Salão de Ciências de Nova York (Foto: New York Hall of Science/Divulgação)

Ingresso: US$ 22.

US$ 22. Endereço: 47-01 111th St., Corona

47-01 111th St., Corona Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h. Fácil acesso pela linha 7 do metrô.

The Noguchi Museum

Fundado e projetado pelo artista nipo-americano Isamu Noguchi (1904-1988) e inaugurado ao público em 1985, este museu é uma verdadeira obra de arte. O espaço conta com mais de 2.500 m² de galerias internas e um jardim de esculturas ao ar livre. O museu exibe a coleção de Noguchi, complementada por mostras de artistas contemporâneos. Uma loja e uma cafeteria com design assinado pelo artista completam a visita.

Museu Noguchi (Foto: Nicholas Knight/Divulgação)

Ingresso: US$ 16.

US$ 16. Endereço: 9-01 33rd Road (sobre o Vernon Boulevard), Long Island City

9-01 33rd Road (sobre o Vernon Boulevard), Long Island City Funcionamento: Quarta a domingo, das 11h às 18h.

Outras atrações do Queens, bem como tudo o que há para ver e fazer em Nova York, podem ser conferidas nas redes do NYC Tourism.

