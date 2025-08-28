Descubra 5 museus no Queens, em Nova York, que valem a visita  

Dos cinco distritos que fazem parte de Nova York, o Queens é o maior em termos de superfície. A região se destaca não apenas por abrigar os aeroportos JFK e LaGuardia, mas por ser um verdadeiro caldeirão cultural, com cerca de metade de seus residentes vindos de outros países. É nesse distrito vibrante que se encontram museus incríveis que merecem um lugar no seu roteiro em visita à Big Apple.
A NYC Tourism + Conventions apresenta uma lista com os cinco principais complexos culturais do Queens.
LEIA TAMBÉM: Onde a aventura e a cultura se encontram: descobrindo a África além do óbvio
Louis Armstrong House Museum
A casa onde viveu a lenda do jazz Louis Armstrong (1901-1971) e sua esposa Lucille foi preservada para homenagear sua vida e legado. O local, com a decoração original da época, oferece um vislumbre da intimidade do músico. O acervo conta a história de seus sucessos e sua contribuição para o mundo do jazz.
- Ingresso: US$ 20.
- Endereço: 34-56 107th Street, Corona
- Funcionamento: Quinta a sábado, das 11h às 16h. Visitas guiadas a cada hora, com o último acesso às 15h.
Museum of the Moving Image
Único nos Estados Unidos dedicado à arte, tecnologia e impacto social do cinema, televisão e mídias digitais, o Museum of the Moving Image tem a maior coleção de artefatos de imagens em movimento do país, além de projetar centenas de filmes regularmente e realizar programas educativos. A exposição principal, “Atrás da Tela”, é uma jornada interativa que mergulha o visitante no processo de criação de imagens em movimento através de uma combinação única de experiências interativas, objetos raros e incomuns, obras de arte únicas e demonstrações de técnicas e equipamentos profissionais.
- Ingresso: US$ 20.
- Endereço: 36-01 35th Avenue, Astoria
- Funcionamento: Quinta e sexta, das 14h às 18h e 20h, respectivamente; Sábado e domingo, das 11h às 18h.
LEIA TAMBÉM: Santuário do Caraça: novo roteiro para mergulhar na história e natureza de Minas Gerais
Queens Museum
O Queens Museum é icônico desde a sua localização: o edifício que abriga o museu foi construída para a Feira Mundial de 1939, ocupada pela Assembleia General das Nações Unidas e usada novamente para a Feira Mundial de 1964 e 1965. Além das exposições temporárias inigualáveis, o espaço possui o Panorama, o mapa tridimensional de Nova York, construído para a última Feira Mundial e é atualizado periodicamente.
- Ingresso: O museu opera com a política de “pague o quanto quiser”, com uma sugestão de US$ 8 para adultos.
- Endereço: New York City Building, Flushing Meadows Corona Park
- Funcionamento: Quarta a sexta, das 12h às 17h; Sábado e domingo, das 11h às 17h.
New York Hall of Science
Para famílias e curiosos, o New York Hall of Science é o único centro científico interativo da cidade. São mais de 450 exposições, incluindo o Minigolf Rocket Park e o premiado Parque Científico, com mais de 5.500 m². O museu também abriga o Laboratório de Design, um espaço interativo inovador que ajuda os visitantes a compreenderem melhor o processo envolvido em atividades de design e engenharia, e muito mais.
- Ingresso: US$ 22.
- Endereço: 47-01 111th St., Corona
- Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h. Fácil acesso pela linha 7 do metrô.
LEIA TAMBÉM: Astroturismo, viagens para contemplar os astros, se torna tendência global
The Noguchi Museum
Fundado e projetado pelo artista nipo-americano Isamu Noguchi (1904-1988) e inaugurado ao público em 1985, este museu é uma verdadeira obra de arte. O espaço conta com mais de 2.500 m² de galerias internas e um jardim de esculturas ao ar livre. O museu exibe a coleção de Noguchi, complementada por mostras de artistas contemporâneos. Uma loja e uma cafeteria com design assinado pelo artista completam a visita.
- Ingresso: US$ 16.
- Endereço: 9-01 33rd Road (sobre o Vernon Boulevard), Long Island City
- Funcionamento: Quarta a domingo, das 11h às 18h.
Outras atrações do Queens, bem como tudo o que há para ver e fazer em Nova York, podem ser conferidas nas redes do NYC Tourism.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo