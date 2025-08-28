GOL apresenta escada com acessibilidade pioneira na América Latina (A Escada de Acesso com Elevador é composta de degraus e plataforma elevatória para uso simultâneo e híbrido, e é destinada a todos - pessoas com ou sem deficiência (Foto: Victor Erlacher Espindula/Divulgação GOL))

A Gol Linhas Aéreas lançou uma inovação para avançar ainda mais em direção a acessibilidade e o acesso democrático ao transporte aéreo no Brasil: a Escada de Acesso com Elevador. O equipamento, projetado pela própria companhia e construído em parceria com a Easy Ground Service Solutions, foi lançado de forma pioneira na América Latina no Aeroporto de Maringá (MGF), no Paraná, na terça-feira (26).

O novo equipamento é uma solução de infraestrutura que permite a elevação de passageiros de forma segura, autônoma e confortável, independentemente de terem alguma deficiência. O design híbrido possibilita que a escada seja usada simultaneamente por todos, sem distinção.

Além de proporcionar mais conforto aos Clientes, a nova escada representa um avanço operacional significativo. O tempo médio de embarque, que antes era de 4 minutos com as cadeiras escaladoras, foi reduzido para apenas 49 segundos. Além disso, o processo agora exige apenas um Colaborador, em vez dos três necessários anteriormente. O sucesso do projeto-piloto em Maringá gera a expectativa de que o equipamento seja implementado em outros aeroportos do país.

A Escada de Acesso com Elevador, primeira da América Latina, foi apresentada ao público e à imprensa em evento no Aeroporto de Maringá, no início da tarde de terça (26) (Foto: Victor Erlacher Espindula / Divulgação GOL)

Felipe Sobrinho, gerente de Pertencimento da GOL, destacou a importância da iniciativa: “Com o propósito de ser a primeira para todos, a GOL, mais uma vez, oferece uma solução inteligente para promover a acessibilidade e a equidade na indústria da aviação. A inauguração da Escada de Acesso com Elevador nos enche de orgulho e otimismo, por se tratar de um equipamento inclusivo que traz ainda mais eficiência para a operação.”

Em outras iniciativas de inclusão, a empresa utiliza a Rampa de Acesso em 9 terminais brasileiros, um equipamento de solo com altura regulável que promove embarques e desembarques mais seguros e equitativos. Graças a esse projeto, a companhia recebeu importantes prêmios, como a láurea de Inovação e Acessibilidade (Empresa Aérea) no Aviação + Brasil de 2024 e o prêmio Asas Para Todos/Acessibilidade em 2025.

No dia 20 de agosto a GOL iniciou a distribuição dos Cordões de Girassol em quatro de seus principais hubs: Congonhas (CGH), Guarulhos (GRU), RIOgaleão (GIG) e Brasília (BSB). O acessório, que é um símbolo global para pessoas com deficiências ocultas, sinaliza a necessidade de um atendimento prioritário, tornando a experiência de viagem mais humana e acessível. A iniciativa é acompanhada de capacitação para toda a equipe de aeroportos da GOL, garantindo um serviço respeitoso e inclusivo.

