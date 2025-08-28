Natal Luz de Gramado lança novidade para público participar do Grande Desfile (Uma foto com o Papai Noel também faz parte da programação. (Foto: Divulgação))

O Natal Luz de Gramado, em sua 40ª edição, apresenta uma novidade que visa aproximar ainda mais o público dos espetáculos. A partir deste ano, os visitantes terão a oportunidade de participar diretamente do Grande Desfile de Natal, uma experiência inédita na história do evento.

A modalidade, chamada de Passaporte Experience, transforma o turista em parte do elenco. Limitada a 10 pessoas por noite, a experiência permite que os participantes integrem os carros alegóricos e interajam com a plateia ao longo da Avenida das Hortênsias.

Experiência Exclusiva e Programação Detalhada

De acordo com a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a iniciativa foi pensada para que o espectador se torne um personagem do desfile. “A experiência é voltada para famílias, grupos de amigos ou pessoas que desejam vivenciar o Natal Luz de forma mais próxima”, afirma Volk.

Os participantes recebem um kit especial que inclui uma camiseta exclusiva, gorro natalino, espumante comemorativo e um certificado de participação. Antes do desfile, o grupo tem acesso a um coquetel no Lounge Premium. Em seguida, é levado para a área de concentração, onde recebe o figurino e as orientações finais. Uma foto com o Papai Noel também está inclusa na programação.

A participação é aberta a maiores de 10 anos. A organização recomenda a compra antecipada dos ingressos, já que a quantidade de vagas é bastante limitada. As regras para a experiência, incluindo o procedimento em caso de chuva, podem ser consultadas no site oficial do evento.

