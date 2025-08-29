Intoxicação alimentar em viagem: dicas para lidar com emergências e manter a segurança (Veja como agir diante da emergência, com dicas essenciais para viajantes, como acesso a orientação médica rápida, cobertura de seguro viagem adequada e cuidados.)

Viagens podem ser inesquecíveis, mas imprevistos acontecem e alguns podem colocar a saúde do viajante em risco. O caso do criador de conteúdo e atleta Diego Xavier serve como um alerta para a necessidade de estar preparado. Durante uma viagem à Bolívia, apesar de seguir as recomendações de alimentação, Diego teve uma intoxicação alimentar, tendo contraído três bactérias graves, incluindo Salmonella. “Foi um momento complicado, mas consegui receber orientação médica rápida e fui encaminhado para exames essenciais. Sem acesso a suporte ágil, a situação poderia ter se agravado”, relata.

LEIA TAMBÉM: O lado escritor de Carlos Páez Vilaró, famoso mundialmente por ter construído a Casapueblo

O episódio reforça a importância de um bom seguro viagem, um item muitas vezes negligenciado. Segundo Tais Mahalem, diretora de e-commerce da Coris, empresa especializada em seguro e assistência em viagens, a imprevisibilidade de adoecer em uma viagem, mesmo quando outros não apresentam sintomas, destaca a necessidade de proteção. “Esse fator imprevisível reforça a importância de estar protegido e ter acesso rápido a atendimento, garantindo segurança mesmo quando tudo parece estar sob controle”, afirma.

Um ponto crucial é a verificação da cobertura do seguro, especialmente para quem utiliza seguros vinculados ao cartão de crédito. Segundo a Coris, esses seguros raramente cobrem casos de intoxicação alimentar e, geralmente, não incluem atividades esportivas ou de aventura. Por isso, é fundamental que o viajante pesquise e contrate um plano que atenda às suas necessidades.

Para garantir uma viagem mais segura, a Coris recomenda alguns cuidados essenciais:

Planejamento da saúde: Verifique as vacinas necessárias e leve medicamentos de uso contínuo, além de estar ciente das restrições alimentares do destino.

Verifique as vacinas necessárias e leve medicamentos de uso contínuo, além de estar ciente das restrições alimentares do destino. Informação sobre riscos locais: Pesquise sobre doenças e outras precauções, como a qualidade da água.

Pesquise sobre doenças e outras precauções, como a qualidade da água. Seguro viagem completo: Certifique-se de que a apólice cobre emergências médicas, intoxicação alimentar e, se for o caso, as atividades esportivas que você pretende praticar.

Certifique-se de que a apólice cobre emergências médicas, intoxicação alimentar e, se for o caso, as atividades esportivas que você pretende praticar. Acesso a orientação médica: Tenha sempre à mão os contatos do seu seguro para atendimento rápido em situações de urgência.

LEIA TAMBÉM: Natal Luz de Gramado lança novidade para público participar do Grande Desfile

Tais Mahalem ressalta que a preparação é a chave para evitar crises. “É fundamental que o viajante saiba como agir em casos de emergência, ter acesso a orientação médica rápida e conhecer os tipos de cobertura disponíveis. Isso garante que ele terá suporte, atendimento e proteção financeira caso um imprevisto aconteça”, explica.

Diego Xavier reforça a recomendação, afirmando que em seus grupos de viagem o seguro é obrigatório. “Além de proteger a saúde, ele permite que os viajantes aproveitem a experiência com tranquilidade, sabendo que grande parte dos imprevistos têm soluções rápidas”, conclui.

A lição é clara: viagens, especialmente para destinos com maior exposição a riscos alimentares ou atividades de aventura, exigem preparação e cuidado. Seguindo orientações básicas, contratando um seguro viagem e se mantendo informado, é possível reduzir significativamente os riscos e aproveitar a viagem com mais segurança.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo

