Em 60 dias a temporada de cruzeiros 25/26 na América do Sul começa (MSC Seaview (Foto: Divulgação))

A temporada 2025/2026 de cruzeiros na América do Sul está prestes a começar, com uma oferta de cinco navios da MSC Cruzeiros na região. Quatro deles, o MSC Seaview, MSC Preziosa, MSC Armonia e MSC Sinfonia, terão embarques no Brasil, enquanto o MSC Fantasia atenderá o mercado argentino, com escalas no litoral brasileiro. A temporada terá início em outubro, com a chegada do MSC Preziosa.

LEIA TAMBÉM: Intoxicação alimentar em viagem: dicas para lidar com emergências e manter a segurança

O MSC Preziosa será o primeiro a iniciar a temporada, chegando ao Brasil no dia 26 de outubro. Com embarques em Santos, o navio oferecerá minicruzeiros de 3 e 4 noites, com roteiros para Angra dos Reis, Búzios e Ilha Grande. Além disso, haverá cruzeiros de 6 a 8 noites, incluindo destinos como Salvador, Balneário Camboriú, Punta del Este e Montevidéu. Balneário Camboriú se firma como um novo porto de embarque da MSC para esta temporada.

MSC Preziosa (Foto: Divulgação)

O navio oferece uma variedade de atrações, incluindo cinco piscinas, um toboágua com vista para o mar, simulador de Fórmula 1, cinema 4D e um teatro ao estilo Broadway. A bordo, os passageiros encontrarão 17 bares e lounges, seis restaurantes, um spa balinês e uma academia completa. A área infantil, equipada com brinquedos da LEGO® e Chicco®, tem monitores para entretenimento de todas as idades.

A partir de novembro, o MSC Sinfonia fará minicruzeiros de 3 e 4 noites com embarque em Santos, visitando Búzios e Ilha Grande. O navio também terá roteiros de 7 noites para Ilhabela, Ilha Grande, Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis e Itajaí, com opções de embarque no Rio de Janeiro e Itajaí. Com capacidade para 2.600 hóspedes, o MSC Sinfonia dispõe de 11 bares, 4 restaurantes, 3 piscinas, quadra poliesportiva e minigolfe, além de espaços dedicados para crianças e adolescentes.

LEIA TAMBÉM: O lado escritor de Carlos Páez Vilaró, famoso mundialmente por ter construído a Casapueblo

Le Piscine – MSC Sinfonia (Foto: Divulgação)

O moderno MSC Seaview oferecerá cruzeiros de 6, 7 e 8 noites, com embarques em Santos, Salvador e Maceió. Os roteiros incluem paradas em Búzios, Salvador, Maceió e Ilha Grande. O navio foi projetado para privilegiar a vista para o mar, com uma promenade externa e uma passarela com piso de vidro a 40 metros de altura. Suas atrações incluem parque aquático, duas tirolesas, 17 bares, boliche, cinema XD e o exclusivo MSC Yacht Club, para uma experiência ainda mais luxuosa.

Atrium – MSC Seaview (Foto: Divulgação)

Fechando a oferta no Brasil, o MSC Armonia terá embarques no Rio de Janeiro a partir de dezembro. O navio fará minicruzeiros de 3 noites para Ilhabela, além de roteiros de 6 a 8 noites, com escalas em Ilhéus, Salvador, Maceió, Búzios, Angra dos Reis e Ilhabela. O navio conta com quatro restaurantes, nove bares, três piscinas e áreas de entretenimento para todas as idades.

LEIA TAMBÉM: Natal Luz de Gramado lança novidade para público participar do Grande Desfile

La Pergola – MSC Armonia (Foto: Divulgação)

A MSC Cruzeiros será a única a oferecer roteiros regulares para o Nordeste, além de roteiros exclusivos de 7 noites pelo Sudeste brasileiro.Na próxima temporada a companhia oferecerá um total de seis portos de embarque no Brasil: Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí e Balneário Camboriú.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo