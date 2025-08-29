Formulário para mulheres que viajam sozinhas segue aberto até 1º de setembro ((Foto: Freepik))

Após o sucesso do lançamento do guia “Dicas para Atender Bem Turistas Mulheres” durante o Salão do Turismo, o Ministério do Turismo prepara uma nova publicação voltada diretamente ao público feminino. O material será direcionado especialmente às viajantes solo, com foco em mais segurança, acolhimento e informação. A proposta é oferecer orientações práticas que tornem as experiências de viagem ainda mais positivas.

O formulário de escuta para a construção colaborativa do “Guia para Mulheres que Viajam Sozinhas” já recebeu quase 2 mil respostas. No entanto, ampliar e diversificar os perfis de participantes é fundamental. O questionário ficará disponível até 1º de setembro de 2025 e pode ser acessado clicando AQUI.

A consulta é voltada a mulheres de diferentes idades e perfis: turistas, profissionais do setor, condutoras, prestadoras de serviços e representantes de coletivos ou movimentos de mulheres no turismo. O objetivo é reunir percepções, histórias e sugestões que orientem estratégias mais inclusivas e sensíveis às necessidades femininas no setor.

Guia

A publicação trará dicas práticas sobre planejamento, saúde, segurança, direitos e empoderamento, com linguagem acessível e recursos interativos, como checklists, canais de apoio, QR Codes e depoimentos reais. Além de contribuir para a promoção da igualdade de gênero (ODS 5), o guia também dialoga com a agenda do desenvolvimento sustentável e valoriza o turismo como vetor de transformação social.

