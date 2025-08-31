Rio Gastronomia encerra hoje 15ª edição celebrando o sucesso do evento (Rio Gastronomia apresentou mais uma edição de sucesso (Foto: Uai Turismo))

O último dia de agosto marca o encerramento da 15ª edição do Rio Gastronomia, o evento gastronômico que já se consolidou no calendário da cidade maravilhosa. Durante o mês de agosto os finais de semana ficaram mais saborosos e recheados de lazer e cultura alimentar. O Jockey Club se transformou para receber os restaurantes do Rio de Janeiro, que fizeram bonito tanto nos pratos quanto nas barracas. As ativações de marketing de inúmeras empresas que enxergam a importância da cultura e do turismo na cidade, mostraram que investimento produz uma entrega de muita qualidade, para a população e para os visitantes.

Mais de 40 restaurantes, serviram pratos, bebidas e muita diversão. E ainda, passaram pelo palco do Rio Gastronomia Titãs, Buchecha, Paula Toller, Martin’alia, Paulo Ricardo, Xande de Pilares, Paula Lima e muitos outros.

A GOL Linhas Aéreas é a companhia aérea oficial do Rio Gastronomia 2025 e lançou a oferta de 10% de desconto em todas as rotas com origem ou destino no RIOgaleão (GIG) mediante o cupom PRESENTEGIG. O cupom é válido para viagens entre 01/08/2025 e 30/11/2025, exclusivamente em voos operados pela empresa e o voucher pode ser utilizado até 30/09/2025 ou até atingir 1.000 transações, o que ocorrer primeiro.

Segundo a companhia, a GOL mantém liderança na oferta doméstica no mercado carioca, respondendo por 60% do total ao somar as operações no Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG) e no Santos Dumont (SDU). Para o segundo semestre, a previsão é que a GOL disponibilize cerca de 322 voos entre RIOgaleão (GIG) e Belo Horizonte/Confins (CNF) entre os meses de agosto a dezembro, com uma média de 60 voos semanais.

Um pouco mais para aproveitar o Rio de Janeiro

Com ou sem evento, o Rio é sempre uma ótima opção! Por isso, a dica é: sempre que tiver o Rio como destino, seja a lazer ou a trabalho, uma esticada de pelo menos um ou dois dias vale a pena.

Na Zona Sul e no coração da praia mais famosa do mundo fica o Pestana Rio Atlântica, de frente para o mar de Copacabana. O hotel passou por um expressivo projeto de renovação, com um investimento de R$ 4,5 milhões. Agora, o Pestana Rio Atlântica apresenta ambientes totalmente revitalizados, pensados para unir sofisticação, conforto e funcionalidade em cada detalhe.

Suíte Oceânica do Pestana Rio, oferece espaço, conforto e vista para o mar de Copacabana (Foto: Uai Turismo)

O hotel conta com 247 quartos, com bastante luz natural, além de varanda, ar condicionado, wi-fi gratuito e TV HD. Além disso, todas as suítes oceânicas são privilegiadas com vista para o mar, onde é possível desfrutar do nascer e pôr do sol de forma épica. Vale destacar que todas as Suítes Oceânicas frente mar foram reformadas, tudo para proporcionar uma experiência com excelência em conforto para o hóspede. No rooftop, os hóspedes também conseguem aproveitar a piscina com uma vista surpreendente da praia de Copacabana, além de desfrutar de uma gastronomia descontraída com petiscos.

O Rio de frente para o mar é ainda mais maravilhoso (Fotos: Uai Turismo)

Além dos restaurantes que participaram do Rio Gastronomia, a cidade está recheada de alternativas. E para quem curte cozinha internacional o “Sardinha Taberna Portuguesa” carrega o sabor de Portugal em seus pratos. A casa apresenta autêntica gastronomia das tabernas portuguesas nas unidades do Leblon, Barra da Tijuca, Botafogo e Tijuca. Idealizada para ser uma casa totalmente inspirada em Portugal, o Sardinha consolida sucesso absoluto desde a abertura em 2021.

“Nascemos com um propósito que não abrimos mão e, até hoje, nos mantemos fiel a ele: servirmos a típica cozinha das tabernas portuguesas com modernidade, sem abrir mão da essência e tradição. O Sardinha sempre vai ser o local onde será possível matar as saudades de Portugal”, declara Gonçalo Carvalho, sócio do Sardinha.

A autêntica cozinha portuguesa do “Sardinha Taberna Portuguesa” (Fotos: Uai Turismo)

O destaque vai para os mariscos, bolinhos de bacalhau e de alheira e claro, as sobremesas! Pastel de nata e rabanada com sorvete de canela e amêndoas caramelizadas dão o toque final.

O Rio de Janeiro é sempre uma excelente opção, para uma viagem completa ou para uma esticada no final de semana.

