A hora de comprar a viagem para o fim de ano é agora

De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, realizada em outubro de 2024, mais de 35% da população desejava realizar uma viagem a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. A pesquisa demonstrou o alto interesse do brasileiro em viajar, mas também mostrou que quase 55% desses viajantes deixaram suas reversas para a última hora.

Para Gabriel Cordeiro, gerente-geral da BWT Operadora, o planejamento é a chave para o sucesso da viagem. “Os destinos mais disputados já registram alta procura. Comprar com antecedência garante mais flexibilidade na escolha de voos e hotéis, além de preços mais competitivos”, afirma.

O argumento é corroborado pelo Estudo Anual de Taxas Aéreas da CheapAir.com, que aponta a “janela ideal” de 74 a 21 dias antes do embarque para encontrar as melhores ofertas. Em média, buscar passagens cerca de 2,5 meses antes da viagem aumenta as chances de encontrar disponibilidade e variedade. Já deixar para comprar entre 20 e 14 dias antes do voo pode ser arriscado, com menor oferta de lugares e horários.

Do litoral brasileiro aos roteiros internacionais

No mercado nacional, o Nordeste continua no topo da lista de desejos. Cidades como Salvador (Bahia), com suas festas de réveillon, e a Costa do Sauípe, que atrai famílias, se destacam. No Ceará, Fortaleza e Jericoacoara despontam, enquanto em Pernambuco, Olinda e Porto de Galinhas misturam cultura e belezas naturais. O Rio Grande do Norte completa o ranking com Natal e Pipa, famosos pela natureza exuberante.

“O Nordeste é imbatível. Além do clima, a boa conectividade aérea e a diversidade de experiências atraem desde famílias até o público jovem”, explica Cordeiro.

Para quem planeja uma viagem internacional, Cancún e Punta Cana, no Caribe, lideram as vendas, impulsionadas pelos resorts all inclusive. Nos Estados Unidos, Orlando é o foco das famílias por causa dos parques temáticos, enquanto Miami e Nova York se mantêm como clássicos, seja para compras e praias ou para a celebração do réveillon na Times Square.

Apesar da variação do câmbio, a procura por destinos internacionais segue alta. “É o período em que muitas famílias realizam a ‘viagem dos sonhos’, o que mantém a procura elevada por roteiros no Caribe, Estados Unidos e Europa”, comenta o executivo.

Na Europa, Paris e Itália seguem fortes, atraindo viajantes interessados em cultura, gastronomia e roteiros de inverno. Destinos como África do Sul e Dubai surgem como tendências para quem busca experiências diferentes. “Safáris e a grandiosidade de Dubai representam vivências únicas e têm ganhado espaço no planejamento dos brasileiros que querem começar o ano de forma especial”, finaliza Cordeiro.

A mensagem é clara: quem compra agora, garante mais por menos e tem a tranquilidade de um planejamento bem-sucedido.

