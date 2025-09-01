Sala multissensorial é inaugurada no Aeroporto de Maceió nesta segunda-feira (01) (A sala multissensorial em Maceió integra o Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA (Foto: Reprodução Site))

Inaugurou nesta segunda-feira (01) no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, um novo Espaço Multissensorial. A iniciativa foi voltada ao acolhimento de passageiros neurodivergentes, com atenção especial ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Localizado na sala de embarque internacional, o novo espaço foi projetado para oferecer conforto, reduzir estímulos sensoriais e proporcionar uma experiência tranquila antes do embarque ou durante conexões. O ambiente contava com iluminação suave, elementos táteis, recursos interativos e uma área que reproduzia o interior de uma aeronave, ajudando os passageiros a se familiarizarem com a experiência de voo.

A sala multissensorial em Maceió integrou o Programa de Acolhimento ao Passageiro com TEA, do Governo Federal, em parceria com as concessionárias aeroportuárias. Já existiam espaços semelhantes nos aeroportos de Congonhas (SP), Florianópolis (SC), Galeão (RJ), Natal (RN), Recife (PE), Santos Dumont (RJ), Vitória (ES) e Campo Grande (MS).

