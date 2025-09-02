O caminho do Vinho em Salta: um passeio entre vinhedos e montanhas - (crédito: Uai Turismo)

O caminho do Vinho em Salta: um passeio entre vinhedos e montanhas (Visitas guiadas e degustações ao ar livre em cenários naturais de beleza impressionante e cores vibrantes. (Foto: Divulgação))

No coração dos majestosos Vales Calchaquíes, na Argentina, estende-se a Caminho do Vinho de Salta. Com vinhedos localizados entre 1.700 e 3.100 metros de altitude, este percurso oferece uma experiência única que combina paisagens montanhosas deslumbrantes com o luxo da alta gastronomia e dos vinhos de excelência.

É o destino ideal para o viajante que busca uma imersão na natureza sem abrir mão de conforto e cultura.

O clima seco, com dias quentes e noites frias, cria as condições perfeitas para que as uvas desenvolvam aromas e sabores complexos, resultando em vinhos de altitude com reconhecimento mundial. Vinícolas renomadas, como Colomé, Amalaya, Domingo Molina, El Esteco e Finca Las Nubes abrem suas portas para visitas guiadas e degustações que são verdadeiras celebrações sensoriais.

Localizadas no centro dos Vales Calchaquíes, as cidades de Cachi, Molinos, San Carlos e Cafayate, os vinhedos e as vinícolas convidam a uma jornada que vai além do paladar. É uma experiência completa que une a história cultural da região, de forte identidade indígena, à culinária local, onde chefs reinterpretam pratos tradicionais com ingredientes frescos do vale.

A viagem por Salta não estaria completa sem uma visita à Reserva Natural Quebrada de las Conchas, onde formações geológicas impressionantes como a Garganta do Diabo e o Anfiteatro oferecem cenários perfeitos para fotos e contemplação.

Ao final do dia, a cidade de Cafayate oferece uma rede hoteleira de luxo, com restaurantes que proporcionam experiências gastronômicas de alta qualidade, garantindo o descanso necessário para novas aventuras.

Além de Salta: as rotas do vinho na Argentina

Para quem deseja explorar ainda mais o enoturismo argentino, o país oferece outras regiões vinícolas de destaque:

Mendoza: Conhecida como o coração do vinho argentino, a região é famosa por seus intensos e encorpados Malbecs, são produzidos em vinhedos de Luján de Cuyo e do Vale do Uco. Vinícolas como Catena Zapata, Zuccardi e Salentein proporcionam experiências de alto padrão.

Conhecida como o coração do vinho argentino, a região é famosa por seus intensos e encorpados Malbecs, são produzidos em vinhedos de Luján de Cuyo e do Vale do Uco. Vinícolas como Catena Zapata, Zuccardi e Salentein proporcionam experiências de alto padrão. Patagônia: Províncias como Rio Negro e Neuquén surpreendem com seus vinhos Pinot Noir, que se desenvolvem de forma excepcional devido ao clima único. Locais como a Bodega Canale, Bodega Schroeder, Bodega del Fin del Mundo e Patritti oferecem experiências enoturísticas com propostas atrativas.

A Argentina se consolida como um destino de excelência para o enoturismo, onde cada taça é um convite para descobrir uma nova região, uma nova paisagem e uma nova experiência.

