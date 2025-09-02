Lagoa Santa recebe encontro de jardineiras, ônibus e caminhões antigos ((Foto: Divulgação Viação Teixeira))

Nos dias 6 e 7 de setembro, Lagoa Santa será o palco de um evento imperdível para os amantes de veículos: o 1º Encontro Nacional de Antigos e Clássicos. Com foco especial em jardineiras, caminhões e ônibus, a exposição promete reunir amigos, empresários e colecionadores apaixonados pela história do transporte rodoviário.

LEIA TAMBÉM: Casas históricas mineiras viram refúgio de luxo no sul da Bahia

O evento celebra a memória da Caravana de Integração Nacional de 1960, um marco histórico convocado pelo presidente Juscelino Kubitschek, com total participação e apoio das Montadoras Automobilisticas por ocasião da inauguração da nova Capital Federal. Na época, veículos de diversas partes do Brasil — Belém, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Cuiabá — se dirigiram a Brasília, dois meses antes da inauguração da nova capital, para uma chegada triunfal na Esplanada dos Ministérios, onde o presidente JK recebeu os caravaneiros e seus veículos com uma grande festa.

Esse feito foi revivido em 7 de setembro de 2022, quando a segunda Caravana da Integração Nacional reuniu em Brasília caminhões e ônibus antigos de vários estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Agora, a tradição continua em solo mineiro.

A exposição será uma verdadeira viagem no tempo, com exemplares das décadas de 50, 60, 70, 80 e 90. Uma oportunidade única para admirar a evolução do transporte e reviver a nostalgia das estradas.

LEIA TAMBÉM: O caminho do Vinho em Salta: um passeio entre vinhedos e montanhas

O encontro acontecerá no Mercadão Internacional de Lagoa Santa, um espaço com infraestrutura completa para receber expositores e visitantes. O local conta com área pavimentada, espaços cobertos, praça de alimentação com o melhor da culinária mineira, além de opções de artesanato, espaço kids e um ambiente pet-friendly.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



