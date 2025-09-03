Turismo: a mudança de mentalidade que revoluciona resultados ((Foto: Freepik))

Imagine descobrir uma fórmula secreta que pode dobrar o faturamento do seu negócio turístico, sem reformas caras, sem contratar mais funcionários e sem gastar fortunas em marketing. Parece impossível? A melhor parte? Você está prestes a descobrir exatamente como isso é possível!

A mudança de mentalidade que vale milhões

E se eu te contasse que existe uma pergunta simples que pode transformar qualquer empreendimento turístico em uma máquina de gerar dinheiro?

Vamos analisar um caso no setor hoteleiro. Um resort tinha um problema: gastava fortunas em projetos que “davam certo” mas não aumentavam a receita. A piscina nova ficou linda, o restaurante foi reformado no prazo, a academia foi equipada mas, o faturamento continuava estagnado. A virada aconteceu quando pararam de perguntar “quando fica pronto?” e começaram a questionar “quanto isso vai gerar de receita?”. Implementaram uma regra simples: todo projeto precisa ter uma meta financeira clara em 90 dias. O primeiro teste foi revolucionário: ao invés de reformar o lobby (R$ 80 mil), criaram um “concierge de experiências” que vendia passeios exclusivos. Investimento: R$ 12 mil em treinamento. Resultado: R$ 45 mil extras por mês em comissões de passeios. Em 6 meses, essa mudança de mentalidade aumentou a receita em 35% sem grandes obras. O segredo? Foco total em gerar valor mensurável para o negócio.

OKRs: A metodologia que fez um empreendimento turístico dobrar o faturamento

Esqueça metas vagas como “melhorar a experiência do hóspede”. OKRs (Objectives and Key Results) transformam boas intenções em resultados concretos. Vamos pensar em um hotel que aplicou essa metodologia de forma genial. Objetivo: “Tornar-se o hotel mais recomendado da cidade”. Resultados-chave: “Alcançar nota 9.5 no Booking”, “Conseguir 80% de hóspedes repetindo a estadia” e “Gerar 60% da receita através de indicações”. Cada projeto foi avaliado pela contribuição para esses números. Descobriram que investir em um sistema de CRM simples (R$ 8 mil) gerava mais valor que reformar quartos (R$ 200 mil). O CRM permitiu personalizar a experiência de cada hóspede, lembrando preferências e criando momentos especiais. Resultado: em 18 meses, 70% da receita vinha de clientes recorrentes e indicações. A lição é clara: quando você mede valor real, cada real investido trabalha mais para você.

Mudanças que vão transformar seus resultados:

1. Mude Suas Métricas

Pare de medir “tempo para entregar” e comece a medir “receita gerada em 90 dias”

2. Elimine desperdícios caros

Mapeie onde seus clientes perdem tempo ou ficam frustrados – cada minuto perdido é dinheiro que sai do seu bolso

3. Transforme Feedback em Faturamento

Reserve 1 hora por semana para descobrir pelo que seus clientes pagariam mais

Vamos fazer um teste rápido? Pensa na última decisão importante do seu negócio e se pergunta: “quanto isso aumentou minha receita mensal?”. Se você não tem uma resposta clara e em números, você acabou de encontrar a chave do cofre. Não se preocupe em mudar tudo hoje, isso seria impossível. Mas que tal aplicar essa pergunta na próxima decisão que tomar?

