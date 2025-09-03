Uma viagem no tempo pelos trilhos da Serra do Mar Paranaense (A ferrovia Curitiba-Parananguá é um marco da engenharia brasileira (Foto: Uai Turismo))

Viajar pelo Brasil é ter a certeza que é sempre possível se surpreender com uma bela paisagem, às vezes até mais de uma vez no mesmo lugar. O passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense é uma dessas aventuras de tirar o fôlego até mesmo dos viajantes mais experientes. O trajeto, que liga Curitiba a Morretes, já foi considerado um dos mais bonitos do mundo por veículos como The Guardian e The Wall Street Journal e, em 2025, ocupou a 14ª posição no ranking Amazing Train Journeys, da Lonely Planet.

Tamanho reconhecimento se dá pela dimensão do passeio. O percurso realizado pela ferrovia Curitiba-Parananguá proporciona uma viagem no tempo, com mais de 4h de imersão na Mata Atlântica, na história do Paraná e na engenharia do século XIV. No total, o trem perpassa 5 municípios, 41 pontes, 13 túneis e desce por quase 1000 metros, com o ponto mais alto do passeio estando a 955 metros acima do mar e o mais baixo, na cidade de Morretes, a apenas 10m.

O Barão e a Ferrovia

Além de um trajeto com paisagens deslumbrantes, a ferrovia que liga Curitiba a Morretes esconde uma história de intriga, política e drama. A estrada de ferro deve muito de sua existência a uma figura central do Paraná Imperial: o Barão do Serro Azul. Sua história, misto de herói e mártir, é um dos segredos mais fascinantes guardados pela Serra do Mar.

O Barão do Serro Azul utilizou sua influência junto a D. Pedro II para garantir a construção da linha, que era essencial para escoar a sua produção de erva-mate. A obra se tornou um marco da engenharia brasileira, com túneis e viadutos que desafiaram a Mata Atlântica e atraíram a atenção de especialistas de todo o mundo.

Entrada em um túnel (Foto: Uai Turismo)

No entanto, o Barão também viria a ser lembrado por um episódio sombrio. Durante a Revolução Federalista de 1894, com a fuga dos líderes políticos locais, ele assumiu a responsabilidade de proteger Curitiba, negociando com os revolucionários para evitar saques e violência. Esse ato de heroísmo, contudo, foi interpretado como traição pelos políticos que retornaram. Preso, o Barão foi executado no Túnel 9, na madrugada de 20 de maio de 1894, em uma trama política que o transformou em um mártir. O local de sua morte, hoje, é marcado pela Cruz do Barão.

Sua história, silenciada por décadas, só veio à tona 40 anos depois através do diário de um amigo, e hoje ele é o único herói paranaense oficialmente reconhecido, com seu nome no Livro de Aço dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Diversidade de vagões e pacotes

A forma de conhecer a ferrovia pela Serra do Mar pode variar de acordo com o bolso, o interesse e a disposição de cada turista. De passeios que preenchem um dia inteiro a passeios de meio período, há também opções para os mais aventureiros, para os que gostam de mergulhar na cultura local e até mesmo para os pais de pet.

A escolha do vagão do trem é fundamental, pois ela moldará grande parte da experiência durante o passeio. As categorias se dividem em quatro:

Econômica

Com 80 lugares, é a opção ideal para quem busca apenas a locomoção, sem serviço de bordo. É uma opção popular entre montanhistas que desejam descer no Parque Estadual do Marumbi para trilhas. Para adquirir o ticket desta categoria é necessário ir até o balcão de atendimento da Serra Verde Express.

Turística

Oferece um serviço de bordo básico, com um guia que narra a história e as curiosidades do percurso, além de um kit de snacks e uma bebida. O ingresso da categoria é R$ 199,00.

Boutique

Com vagões personalizados, alguns com varanda no meio, essa categoria eleva a experiência com serviço de guia bilíngue (português e inglês) e um serviço de bordo completo, incluindo bebidas (refrigerante, suco, cerveja e café) e um kit café da manhã. A varanda, presente em alguns carros, permite um contato ainda mais próximo com a paisagem. O ingresso da categoria é R$ 450,00.

Vagão da categoria Boutique (Foto: Uai Turismo)

A categoria Boutique é dividida em:

Vagão Camarote: Ideal para famílias, com cabines privativas que remetem ao ambiente clássico e imperial dos antigos trens.

Vagão Carmen Silva: Homenagem à campeã paralímpica, é um vagão totalmente adaptado para pessoas com deficiência física, com banheiro especial e poltronas removíveis.

Homenagem à campeã paralímpica, é um vagão totalmente adaptado para pessoas com deficiência física, com banheiro especial e poltronas removíveis. Vagão Bouvé: Perfeito para quem viaja com animais de estimação, o vagão foi nomeado em homenagem a Carlos Bouvé, um dos primeiros responsáveis por um transplante entre animais.

Litorina (Primeira Classe)

A mais exclusiva, conhecida como a primeira e única “litorina de luxo” do Brasil. Cada carro homenageia um ponto turístico do país e oferece um serviço premium, com recepção em tapete vermelho, welcome drink, lanche de bordo e ar-condicionado. É a única categoria com janelas completamente fechadas. A decoração remete aos anos 1930, transportando os passageiros a uma época de glamour. O ingresso da categoria é R$ 495,00.

Os destinos homenageados são:

Curitiba: oferece um estilo moderno e arrojado na decoração;

oferece um estilo moderno e arrojado na decoração; Copacabana: remete ao glamour francês dos séculos XVII e XVIII;

remete ao glamour francês dos séculos XVII e XVIII; Foz do Iguaçu: gravuras de aves e animais do Parque Nacional, unindo o clássico ao natural.

Além do vagão, a experiência da viagem pela Serra do Mar pode ser definida pela escolha do pacote:

Pacote Morretes-Antonina

O mais popular, inclui o traslado do hotel em Curitiba, o passeio de trem, acompanhamento de guia, almoço com o prato típico da região (o barreado, peixe e frutos do mar), visita às cidades históricas de Morretes e Antonina, e uma parada no Parque Temático Hisgeopar, que conta a história e a geografia do Paraná em miniaturas. O retorno a Curitiba é feito pela histórica Estrada da Graciosa, a segunda “estrada carroçável” do Brasil, dependendo das condições climáticas. O valor do passeio é R$ 445,00 na categoria Turística, R$ 599,00 na categoria Boutique e R$ 641,00 na categoria Litorina.

Pacote Pôr do Sol com Hospedagem

A opção ideal para quem quer uma imersão total. O pacote inclui a descida de van até Morretes, visita ao Parque Temático Hisgeopar, hospedagem na Pousada Casa 1915, com café da manhã e almoço no dia seguinte, e o retorno de trem à tarde para Curitiba. Necessário entrar em contato com a Serra Verde Express para fechar o pacote.

Pacote Pôr do Sol Completo

Passeio similar ao Morretes-Antonina, mas com o caminho inverso, para apreciar o pôr do sol a caminho de Curitiba. Inclui transfer na porta do hotel, ida de van de Curitiba a Morretes pela Estrada da Graciosa, tour pela cidade de Morretes e Antonina, visita ao Parque Temático Hisgeopar e almoço típico com barreado. O valor do passeio é R$ 445,00 na categoria Turística, R$ 599,00 na categoria Boutique e R$ 641,00 na categoria Litorina.

Pôr do sol em Curitiba (Foto: Uai Turismo)

Pacote Pôr do Sol Simples

Opção que inclui a descida em van até Morretes pela Estrada da Graciosa e volta de trem no mesmo dia, não inclui almoço, mas possui tempo livre para aproveitar a cidade de Morretes. O valor do passeio é R$ 290,00 na categoria Turística, R$ 502,00 na categoria Boutique e R$ 540,00 na categoria Litorina.

Pacote Serra Adventure Completo

Para os mais aventureiros, o pacote oferece o passeio de trem de Curitiba até Morretes, onde os passageiros continuam a jornada em um veículo 4×4, começando o circuito Serra Adventure, que entra “no coração da Serra do Mar”, passando por dentro de rios e até o Alambique Casa Poletto. O passeio também inclui almoço e visita ao Parque Temático Hisgeopar. A volta para Curitiba pode ser feita por van, ônibus ou micro-ônibus. O valor do passeio é R$ 797,00 na categoria Turística, R$ 943,00 na categoria Boutique e R$ 983,00 na categoria Litorina.

Passeio à Ilha do Mel com volta de trem

Para aqueles que precisam visitar a praia em uma ida ao litoral. O passeio inclui transfer do hotel com traslado para Pontal do Paraná, travessia de barco para a Ilha do Mel, onde é possível explorar a Praia do Miguel e visitar a Gruta de Encantadas — com sorte, é possível avistar botos, golfinhos e até baleias, dependendo da época do ano. O passeio também inclui almoço, além da volta de trem para Curitiba. O valor do passeio é R$ 801,00 na categoria Turística, R$ 966,00 na categoria Boutique e R$ 996,00 na categoria Litorina.

Expresso Classique

Passeio noturno saindo da Estação Ferroviária de Curitiba até as imediações do Jardim Botânico, em um trajeto de 20 minutos. O passeio inclui welcome drink, jantar assinado por chefs renomados nos vagões de luxo e música ao vivo. O valor do jantar é R$ 369,00.

Vivendo o caminho

Enfim, o momento mais importante: aproveitar a ferrovia sobre a Serra do Mar. Independente do vagão ou do pacote escolhido, todos possuem o mesmo propósito que é realizar um dos passeios de trem mais lindos do mundo, seja indo de Curitiba para Morretes ou voltando para apreciar um belo pôr do sol rumo à capital paranaense. Antes do passeio, prepare-se para adentrar em um grande corredor da Mata Atlântica cortado por maravilhas da engenharia com túneis que fazem curva e foram feitos de maneira manual.

Esteja sempre atento a paisagem, haverão momentos em que você precisará se locomover de um lado ao outro do vagão para conseguir apreciar a vegetação, rochedos, rios, cachoeiras, pontes, túneis, construções, como o Santuário Nossa Senhora do Cadeado e até, se conseguir, dar uma espiadinha no Pico do Marumbi. Uma das partes mais impressionantes do trajeto é o momento que o trem parece flutuar pelos trilhos, pois perpassa pelo Viaduto Carvalho, suspenso na curva de um penhasco.

Momento que o trem “flutua” sobre os trilhos (Foto: Uai Turismo)

O passeio, tanto descendo em direção à Morretes como subindo para Curitiba, é uma experiência de tirar o fôlego e, se possível, deve ser vivenciada das duas maneiras. Durante o trajeto, não há sinal de celular e nem Wi-fi disponível, então aproveite para se desconectar completamente e apenas ficar imerso nas histórias contadas pelos guias.

Conhecendo Morretes e Antonina

Morretes é uma pequena cidade com um centro histórico que ganha qualquer um com seu charme. Por estar localizada próxima ao litoral e tão perto do nível do mar, é bem mais quente que Curitiba. Então se atente ao vestuário, escolhendo roupas leves para o passeio. Ou pelo menos monte um look em camadas, para não passar frio na capital e nem sofrer com o calor litorâneo.

O centrinho é fácil de ser explorado em uma rápida caminhada. Aprecie o Rio Nhudinhara, que corta a cidade e a deixa ainda mais agradável, principalmente durante o verão e forma uma bela paisagem com a Serra do Mar ao fundo. Explore as lojas de artesanato e caminhe pela feirinha, prove licores, chocolates e balas de banana. Não deixe de tomar um sorvete artesanal enquanto aprecia a paisagem, aproveite bem a diversidade de sabores, principalmente os não tradicionais, como o de gengibre.

Centro de Morretes (Foto: Uai Turismo)

Para os que decidirem passar mais tempo na região, Morretes apresenta diversas opções para os amantes de turismo de aventura, é possível fazer canoagem, cicloturismo, boia cross, rafting e muito mais.

No Parque Temático Hisgeopar é possível ter uma verdadeira aula sobre o desenvolvimento do Paraná, dos marcos mais importantes da sua história e da geografia do estado. O turista é levado a imergir nos acontecimentos do Paraná por meio de miniaturas, que representam pontos importantes do passado e do presente do estado, incluindo até mesmo uma mini Cataratas do Iguaçu.

Não só por meio de miniaturas é possível revisitar o passado, a cidade de Antonina também é história viva com seu centro histórico tranquilo e repleto de casas coloniais. É nesse momento do passeio que, finalmente, o viajante é lembrado que está no litoral, ao avistar a Baía de Antonina, com a chegada do oceano ao continente. Um delicioso modo de encerrar a visita a cidade é conhecer a fábrica da Bala de Banana Antonina, que foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná.

Mas um dos momentos mais aguardados por aqueles que passam por Morretes é o almoço, a hora de experimentar o famoso Barreado. O restaurante Stazione, um dos mais tradicionais da região, proporciona uma experiência bem tradicional para quem vai provar o prato típico pela primeira vez. O barreado é uma carne bovina cozida lentamente por 10 a 12h em panela de barro vedada. O prato é servido com carne e caldo do barreado misturada com farinha de mandioca, arroz, banana e pimenta a gosto. Como acompanhamentos, são servidos frutos do mar, como peixe e camarões fritos. É um prato saboroso e repleto de história, muito mais que apenas um almoço.

Barreado, prato típico do Paraná (Foto: Uai Turismo)

O passeio de trem pela Serra do Mar é uma viagem no tempo, não apenas por permitir conhecer mais a fundo a história e a cultura do Paraná, mas também pela possibilidade de estar completamente desconectado do resto do mundo e imerso na riqueza que ainda resiste da Mata Atlântica.

