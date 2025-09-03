Cometa raro poderá ser visto no Deserto do Atacama em outubro (Registro do céu durante o Tour Gastronômico (Foto: Divulgação))

O ano de 2025 está chegando com um presente especial para os amantes de viagens e do universo. A primavera no Deserto do Atacama, no Chile, não trará apenas o melhor período para ver a Via Láctea em toda a sua glória, mas também a passagem histórica do cometa C/2025 K1 (ATLAS).

Este não é um evento qualquer. O cometa, que poderá ser visto a olho nu, só retornará à Terra daqui a milhares de anos, tornando sua observação uma experiência rara e inesquecível. Para quem busca uma aventura memorável, o Atacama se firma como o destino ideal para testemunhar esse fenômeno.

Outubro de 2025 será o grande momento, com a visibilidade do cometa atingindo seu pico no entardecer e no amanhecer, quando ele aparecerá próximo ao horizonte. A região, famosa por seus céus limpos e secos, é um dos melhores lugares do planeta para a prática do astroturismo.

Onde a aventura e as estrelas se encontram

Para garantir que você não perca nenhum detalhe, o Tour Astronômico da Agência Horizonte Atacama será o ponto alto da temporada. O pacote inclui:

Observação guiada com telescópios de alta definição.

com telescópios de alta definição. Explicações fascinantes sobre a formação do universo, constelações e outros mistérios celestes.

sobre a formação do universo, constelações e outros mistérios celestes. Sessões de fotografia astronômica , perfeitas para registrar a Via Láctea, nebulosas coloridas e, claro, o cometa.

, perfeitas para registrar a Via Láctea, nebulosas coloridas e, claro, o cometa. Um coquetel aconchegante com chocolate quente e vinho, tudo sob a luz de um dos céus mais estrelados do mundo.

Além do espetáculo noturno, o Atacama oferece paisagens deslumbrantes para serem exploradas durante o dia. Que tal começar a manhã nos Gêiseres del Tatio, com colunas de vapor que parecem tocar o céu, ou aproveitar o pôr do sol mágico no Valle de la Luna? Para relaxar, as Termas de Puritama são o refúgio perfeito, com águas quentes em meio à aridez do deserto.

