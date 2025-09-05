O primeiro hotel de sal do mundo inaugura parque temático às margens do Salar de Uyuni (O parque nos convida a mergulhar em um universo de histórias ancestrais, jogos sensoriais e instalações que interagem com o ambiente natural. (Foto: Divulgação))

A experiência de se hospedar primeiro hotel de sal do mundo, na Bolívia, acaba de ganhar um novo capítulo. Conhecido por sua arquitetura única, feita inteiramente de sal, o Hotel Palácio de Sal, que fica às margens do deslumbrante Salar de Uyuni, inovou mais uma vez ao lançar o parque temático “Sueños y Leyendas” (Sonhos e Lendas).

Com um enfoque em histórias e lendas ancestrais dos Andes, o parque é a primeira iniciativa do tipo na região, transformando o local em um espaço de interatividade e cultura viva. Longe de ser apenas uma atração, o parque é uma extensão da experiência oferecida pelo hotel, convidando os hóspedes a uma imersão nas tradições locais.

Um mergulho na cultura Andina

O “Sueños y Leyendas” é uma homenagem às narrativas orais do Altiplano andino. Por meio de esculturas, trilhas interativas e cenários especialmente projetados, o parque dá vida a lendas sobre a origem de vulcões, os espíritos das salinas e os deuses das montanhas.

Os visitantes são convidados a explorar o mundo como uma criança curiosa o faria: pulando, brincando, tocando, observando. Mas também como um viajante atento: refletindo sobre o conhecimento que atravessa os séculos, as formas de contar histórias oralmente e a beleza do simbólico. Cada canto do parque funciona como uma porta de entrada para um universo mais amplo que conecta paisagem, cultura e o desejo de imaginar.

Uma nova dimensão para o turismo

Esta proposta não é um complemento, é uma parte essencial do que o Palácio de Sal oferece agora aos seus hóspedes: uma experiência de viagem que vai além da contemplação do salar, mas se expande para brincadeiras, emoção e cultura viva. Quem se hospeda no hotel tem acesso direto ao parque e pode explorá-lo em diferentes horários do dia, integrando-o como parte de sua viagem, sem separar o descanso da experiência.

Com esta novidade, o Salar de Uyuni se consolida não apenas como um destino natural, mas também como um polo cultural e narrativo. Em um mercado turístico que busca cada vez mais significado e profundidade, a iniciativa do Palácio de Sal é um marco. Ela representa uma nova forma de viajar, onde a experiência vai além da contemplação e se torna uma imersão nas histórias que moldam a identidade de um território.

(Foto: Divulgação)

A inauguração do parque reforça a importância da inovação e da valorização cultural no setor de viagens, mostrando que é possível criar experiências únicas e memoráveis ao conectar o turista com o lado mais autêntico de um destino. “Sueños y Leyendas” não apenas envolve os viajantes; também abre um novo campo de interesse para jornalistas, cronistas, fotógrafos e veículos de comunicação que buscam contar histórias onde território, imaginação e memória se cruzam com inovação.

