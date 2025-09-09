Canto da Primavera 2025: shows gratuitos e grandes nomes da música nacional em Pirenópolis (GO) (Canto da Primavera 2024 (Foto: Secult Goiás))

A 24ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música acontece de 9 a 14 de setembro de 2025, reafirmando seu papel como um dos maiores festivais gratuitos do país. Serão 70 shows sem cobrança de ingresso, em palcos espalhados pelo centro histórico da cidade de Pirenópolis, promovendo acesso à cultura como política pública consolidada e de alcance nacional.

Com este número recorde de apresentações, o festival se diferencia de eventos em outras capitais, onde grandes atrações costumam estar restritas a ingressos pagos e a públicos específicos. Em Pirenópolis, o acesso é democrático: do samba ao rock, do hip hop à música instrumental, passando pela MPB e pelo sertanejo, a diversidade de estilos é celebrada em um mesmo espaço.

Entre os nomes de destaque da programação estão Ana Carolina, Xande de Pilares e Pato Fu, que se juntam a dezenas de artistas de Goiás, selecionados via edital público. A presença de artistas consagrados ao lado de novos talentos reforça a vocação do festival em equilibrar a valorização da cena local com a força de ícones da música brasileira.

Pirenópolis, além da música, é um espetáculo à parte. Fundada no século XVIII durante o ciclo do ouro, a cidade preserva casarões coloniais tombados pelo IPHAN, ruas de pedra e igrejas centenárias como a de Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas do Centro-Oeste. O destino também é conhecido por suas festas populares, como as Cavalhadas, e por abrigar dezenas de cachoeiras, que fazem dela um ponto de encontro entre cultura, história e natureza – são mais de 80 catalogadas.

“Oferecer um festival gratuito, com uma curadoria plural e artistas de renome, mostra que é possível fazer do interior um centro irradiador de cultura para todo o Brasil”, destaca Yara Nunes, Secretária de Estado da Cultura de Goiás. Com palcos montados em meio ao casario colonial de Pirenópolis, o Canto da Primavera é uma experiência única que alia música, patrimônio histórico e democratização do acesso cultural. Acesse o site do festival e saiba mais.

Valorização da música em Goiás

Em sua 24ª edição, o Canto da Primavera consolida-se como uma das principais políticas públicas de valorização da música em Goiás, oferecendo não apenas visibilidade, mas também oportunidades concretas de trabalho e circulação artística para os talentos do estado.

O Canto da Primavera é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), e Fundação RTVE. O festival conta também com a colaboração das Secretarias de Estado da Retomada, da Infraestrutura (Seinfra) e de Esporte e Lazer (Seel), Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago, Sesc Goiás e Prefeitura de Pirenópolis.

