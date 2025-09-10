Park City anuncia novidades para a temporada de neve 2025-2026 (Park City tem uma atmosfera vibrante, mesmo com temperaturas negativas (Foto: divulgação))

Reconhecida por ter a melhor neve do mundo e por ser um dos destinos de inverno mais completos dos Estados Unidos, Park City, em Utah, se prepara para receber visitantes de todo o mundo com uma temporada repleta de novidades. O inverno começa oficialmente em 21 de novembro de 2025 em Park City Mountain e em 6 de dezembro de 2025 em Deer Valley Resort, com encerramento previsto para 19 de abril de 2026 em ambas as montanhas.

Novidades em Deer Valley

Deer Valley está passando por sua expansão mais ambiciosa até o momento, transformando o resort para as futuras gerações de esquiadores. Os destaques para a próxima temporada de neve incluem mais de 100 novas pistas de esqui e 7 novos teleféricos, incluindo o East Village Express, um novo teleférico com capacidade para 10 passageiros. Esta expansão mais que dobra o terreno esquiável, adicionando ainda mais oportunidades de aventura no estilo de serviço e sofisticação característicos de Deer Valley.

“Deer Valley” é uma das montanhas de Park City que atrai visitantes para a prática de esqui e oferece hotelaria de luxo (Foto: divulgação)

Durante a temporada 2025-2026, o resort terá 203 pistas distribuídas por 1.740 hectares e conectadas por 31 teleféricos. Após a conclusão da expansão, Deer Valley terá 2.320 hectares — mais que o dobro da área esquiável que tinha antes do início do projeto, tornando-se o quinto maior resort de esqui dos Estados Unidos — com quatro novos picos (para um total de 10), 238 pistas e 37 teleféricos.

Park City Mountain: Sunrise gôndola e melhorias para os hóspedes

Park City Mountain apresenta a nova gôndola Sunrise, com capacidade para 10 pessoas e

inauguração prevista para o inverno de 2025-2026. Este moderno equipamento substitui o teleférico Sunrise existente, melhorando o acesso à montanha pelo lado de Canyons Village e oferecendo maior confiabilidade, mesmo em dias com vento. Além disso, ele promove três hotéis – Pendry Park City, The Lift e Hyatt Centric – ao status de propriedades ski-in/ski-out. Durante a temporada, o Pendry fará diversas ativações na Plaza Pendry, localizada entre os restaurantes do hotel e a passos de distância da nova gôndola.

A montanha “Park City Mountain” oferece a prática de diversos esportes na neve, além do esqui (Foto: divulgação)

Melhorias adicionais incluem áreas de esqui expandidas para iniciantes e crianças; experiência gastronômica aprimorada no Red Pine Lodge; e área aprimorada de treinamento para os alunos das escolas de esqui e snowboard. Essas atualizações garantem uma experiência ainda mais tranquila e agradável para hóspedes de todas as idades e níveis de habilidade.

Novo hotel e renovações em Park City

A hotelaria de Park City segue se reinventando e oferecendo novidades que fortalecem a posição do destino como referência em hospitalidade de alto padrão. As novidades para a temporada 2025-2026 incluem a inauguração do The Ascent Park City, localizado em Lower Canyons Village, em frente ao Waldorf Astoria Park City. O hotel de 120 quartos chega como uma nova opção de luxo, com design contemporâneo, infraestrutura completa para esquiadores e unidades espaçosas que combinam sofisticação e conforto. Sua proximidade com as pistas reforça a conveniência de quem busca aproveitar ao máximo a experiência na montanha. A abertura está prevista para janeiro de 2026.

O tradicional The Chateaux Deer Valley, reconhecido pelo estilo alpino e atendimento acolhedor em Deer Valley, passou por um processo completo de renovação que modernizou ambientes internos e aprimorou os serviços. A atualização reforça a vocação do hotel como uma escolha sofisticada, especialmente para famílias e grupos que valorizam elegância e proximidade com as pistas.

Um dos ícones da hotelaria local, posicionado estrategicamente entre as duas estações de esqui, o Park City Peaks passou por uma transformação completa e reabrirá como Thaynes Hotel, com 128 apartamentos, um novo conceito e identidade visual. O projeto revitaliza completamente os quartos e áreas comuns, alinhando a tradição do empreendimento a uma proposta mais atual, voltada para viajantes que buscam conforto e estilo em suas estadas.

Mountainhead House

Entre as novidades fora das pistas, Park City também ganhou destaque na produção audiovisual. A Mountainhead House, com mais de 1.300 m², arquitetura contemporânea e vistas panorâmicas para as montanhas de Deer Valley, foi escolhida como cenário para uma produção da HBO. E, embora o enredo da trama possa dividir opiniões, é impossível não se encantar com a casa: amplos ambientes integrados, comodidades luxuosas, design arrojado e localização privilegiada fazem dela uma verdadeira estrela de Park City. A casa está disponível para locação com a Luxe Haus.

Como chegar em Park City: novo voo da Delta/Latam

A conectividade com Park City também se fortalece. A Delta Air Lines anunciou um novo voo sazonal saindo de Lima, no Peru, que amplia as opções de chegada ao Aeroporto Internacional de Salt Lake City, localizado a apenas 35 minutos de carro de Park City. A novidade promete facilitar ainda mais o acesso de visitantes internacionais, especialmente brasileiros, que já estão entre os cinco principais mercados emissores de turistas para o destino. A Latam oferece conexão por 30 destinos sul- americanos, incluindo o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) – com decolagem às 7h35 e chegada em Salt Lake City às 19h20 (horários locais), após 1h30 em solo na capital peruana. A frequência irá operar diariamente a bordo de aeronaves Boeing 767-300, entre 4 de dezembro de 2025 e 25 de janeiro de 2026.

Por que Park City?

Park City é mais do que um destino. É um lugar onde a natureza se entrelaça ao cotidiano e a

mentalidade Mountainkind prospera — um modo de vida que celebra conexões com a terra, as pessoas e as aventuras que nos atraem para as montanhas. Aninhada no coração da Cordilheira Wasatch, a apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Salt Lake City, Park City é uma das cidades montanhosas mais acessíveis dos EUA. Conhecida por ter a melhor neve do mundo (The Greatest Snow on Earth®, em tradução livre), conta com duas estações de excelência — Park City Mountain e Deer Valley Resort — onde a emoção do esqui, do snowboard e de aventura ao ar livre recebem viajantes de todo o mundo.

O centro histórico da cidade é um charme à parte, com bares, restaurantes, lojas e até o museu que conta a história de Park City desde a mineração de prata (Foto: divulgação)

Com rico legado enraizado nos Jogos Olímpicos de Inverno e história moldada pela mineração, Park City incorpora o espírito da criatividade. Durante todo o ano, o destino oferece uma ampla variedade de atividades ao ar livre, artes vibrantes e a famosa historic Main Street repleta de boutiques, galerias de arte, com uma cena culinária e oferta de vida noturna diversificada. Quer você esteja perseguindo a neve, explorando as artes ou simplesmente absorvendo a beleza das montanhas, Park City é o lugar onde a sua jornada Mountainkind

começa.

