Três parques naturais brasileiros com 50% de desconto até o final de setembro

Amantes da aventura e do ecoturismo têm um motivo a mais para explorar as belezas naturais do Brasil neste mês: três dos mais icônicos parques naturais do país estão com 50% de desconto na compra de ingressos para visita durante a semana até o dia 30 de setembro.

A promoção é válida para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), o Parque Estadual do Ibitipoca (MG) e o Parque Nacional do Itatiaia (RJ), três destinos que oferecem paisagens deslumbrantes, trilhas e travessias, biodiversidade rica e experiências para todos os perfis de visitantes.

A iniciativa visa democratizar o turismo sustentável e proporcionar experiências únicas a preços mais acessíveis. Os três parques têm os serviços públicos geridos, por concessão, pela Parquetur e por isso contam com infraestrutura completa e adequada, trilhas sinalizadas e todo apoio ao visitante.

Confira os atrativos e preços de cada um dos parques naturais

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO)

Localizado no coração do cerrado brasileiro, o parque é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e entre os destaques tem trilhas que levam aos Saltos do Rio Preto, às Corredeiras e a cânions imponentes. A região é conhecida também pela diversidade da fauna e flora e paisagens exuberantes que atraem e encantam visitantes do mundo todo.

O ingresso promocional de segunda a sexta-feira sai por R$ 23,50 e o regular, aos finas de semana por R$47,00.

Parque Estadual do Ibitipoca (MG)

Um dos parques mais visitados de Minas Gerais, oferece trilhas bem estruturadas, grutas impressionantes e cachoeiras de águas cristalinas. Os circuitos mais procurados incluem a famosa Janela do Céu – um dos pontos turísticos mais fotografados do Brasil – , o Circuito das Águas e o Pico do Pião. Ideal para quem busca imersão na natureza com conforto e acessibilidade.

O ingresso promocional de segunda a sexta-feira sai por R$ 16,00 e o regular, aos finas de semana por R$32,00.

Parque Nacional do Itatiaia (RJ)

Primeiro parque nacional do Brasil, tem atrações tanto para iniciantes quanto para montanhistas experientes. Na parte baixa, trilhas moderadas e cachoeiras como Véu de Noiva, Itaporani e Lago Azul. Na parte alta, picos desafiadores como o das Agulhas Negras e o das Prateleiras. Um verdadeiro paraíso para os amantes de trekking e fotografia de natureza.

O ingresso promocional de segunda a sexta-feira sai por R$ 22,00 e o regular, aos finas de semana por R$44,00.

Como aproveitar a promoção

O desconto de 50% é válido para visitas em dias úteis (de segunda a sexta-feira) até 30 de setembro de 2025, para ingressos comprados exclusivamente online, nos portais oficiais dos parques ou da concessionária Parquetur, e não é cumulativo com outras promoções.

Os três parques são referência em turismo de natureza no Brasil e as ações de estímulo a que mais brasileiros tenham acesso contribuem para a economia local e para a preservação dos ecossistemas, além de promover maior conexão dos visitantes com o meio ambiente.

