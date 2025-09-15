G20 reforça papel do turismo e Brasil lidera debate por setor mais justo ("Acreditamos firmemente no multilateralismo como uma estratégia poderosa, que promove a cooperação e a prosperidade compartilhada.", afirmou Ana Carla Lopes (Foto: MTur))

A participação brasileira na Reunião de Ministros do G20, realizada na África do Sul na última sexta-feira (12), consolidou o país como um defensor do multilateralismo para o desenvolvimento de um turismo global mais justo e sustentável. A secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, representando o ministro Celso Sabino, ressaltou a força do Bloco e a necessidade de cooperação para enfrentar os desafios globais do setor.

Em seu discurso, Ana Carla defendeu que o turismo deve ser um exemplo de “transição justa para uma economia verde”, garantindo que os benefícios sejam distribuídos de forma equitativa e que “ninguém seja deixado para trás”. Essa visão está alinhada com o tema da presidência sul-africana do G20, “Solidariedade, Igualdade, Sustentabilidade”, que busca promover políticas direcionadas, esforços unificados e apoio mútuo entre as nações.

O encontro resultou na Declaração de Mpumalanga, que formalizou o compromisso do G20 com princípios ativamente defendidos pelo Brasil. O documento mantém a agenda de sustentabilidade, reforçando a transição para um setor de baixo carbono, a proteção da biodiversidade e a promoção de financiamentos para o desenvolvimento socioeconômico. Além disso, a declaração enfatizou a importância do uso ético e responsável da Inteligência Artificial no turismo.

Colaboração e Inclusão em Pauta

A secretária-executiva concluiu sua fala com um chamado à ação, reforçando o poder da união entre os países. “Acreditamos que, juntos, podemos fazer do turismo uma força para o bem, um motor para a regeneração de nosso planeta e para a prosperidade de nosso povo”, finalizou.

A inclusão social também foi um ponto crucial na declaração, que defendeu a distribuição equitativa dos benefícios do turismo, com foco no empoderamento de comunidades locais, mulheres, jovens e no apoio a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). O Secretário-Geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, também presente no evento, reforçou essa pauta, destacando que as MPMEs são a espinha dorsal do setor e que precisam de apoio financeiro e programas adequados para combater a exclusão digital.

A relevância do evento é inegável, visto que as economias do G20 representam 70% das chegadas de turistas e 83% do PIB global do turismo. Por isso, a pauta de colaboração e inclusão foi o tom principal, tanto nos debates quanto nas reuniões bilaterais. Ana Carla Lopes, por exemplo, teve encontros com representantes dos Emirados Árabes, Japão e Indonésia para discutir cooperações e intercâmbio de conhecimentos, evidenciando o papel do multilateralismo na prática.

Para o Brasil, o próximo passo concreto da agenda multilateral será a COP30, em Belém. A secretária-executiva convidou os líderes a levarem o espírito de cooperação do G20 para a conferência, no coração da Amazônia, com o objetivo de avançar na agenda climática e construir um futuro mais sustentável para o turismo.

