Cerimônia Nacional de entrega da premiação da Bandeira Azul 2025 vai acontecer em Guarujá ((Foto: Divulgação))

A cerimônia de entrega da Bandeira Azul, que acontecerá no dia 31 de outubro, em Guarujá (SP), marcará o início de uma nova temporada para os destinos que se destacam pela excelência em sustentabilidade. O evento celebra as praias, marinas e embarcações turísticas que se esforçam para oferecer o melhor em qualidade ambiental e segurança.

A premiação internacional, concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE), é um dos selos de qualidade mais respeitados do mundo. Para uma praia ou marina receber o título, é preciso atender a 34 rigorosos critérios, que vão desde a qualidade da água e a gestão ambiental até a segurança e os serviços oferecidos. É um verdadeiro atestado de que o local é um exemplo de turismo sustentável.

No Brasil, o programa é coordenado, desde 2006, pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), organização da sociedade civil sediada em Florianópolis (SC). Além da Bandeira Azul, o IAR representa os programas internacionais Green Key, Eco Escolas, Jovens Repórteres e Aprendendo sobre Florestas.

Relevância da Bandeira Azul

A Bandeira Azul é um indicador de que o destino escolhido tem um compromisso sério com o meio ambiente e com a sua experiência. Ela garante:

Qualidade da Água : Praias com água limpa e própria para banho.

: Praias com água limpa e própria para banho. Segurança e Serviços : Infraestrutura completa, com salva-vidas e acessibilidade.

: Infraestrutura completa, com salva-vidas e acessibilidade. Educação Ambiental: Iniciativas que ajudam a preservar a natureza e promovem a conscientização sobre a importância de cuidar do planeta.

A cerimônia em Guarujá será o ponto de partida para a temporada 2025/2026, onde 60 locais brasileiros, entre praias e marinas, foram pré-aprovados para receber a tão sonhada Bandeira. A cada ano, o Brasil se destaca mais no cenário global do turismo sustentável, mostrando que a combinação de beleza natural com responsabilidade ambiental é a chave para o sucesso.

O Guarujá foi o primeiro destino brasileiro a receber a bandeira azul. Conquista que se renova todos os anos e reafirma a excelência de qualidade do meio-ambiente. Para o presidente do Visite Guarujá Convention Bureau, João Carlos Pollak, “é uma honra termos nossa cidade como anfitriã da Cerimônia Nacional de Entrega da Bandeira Azul 2025. A premiação conferida pelo Júri Nacional da Bandeira Azul reconhece os melhores projetos e iniciativas voltadas à educação ambiental. Estamos certos de que o evento vem ao encontro dos valores e propósitos que norteiam o Visite Guarujá”.

O evento também contempla a entrega do Prêmio Destaques em Educação Ambiental, que reconhece as melhores ações e projetos desenvolvidos pelos destinos durante o ciclo anterior.

