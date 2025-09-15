Fuja do caos: descubra a natureza e as trilhas de Guapimirim (Dedo de Deus (Foto: Divulgação))

Para quem busca uma fuga da agitação do Rio de Janeiro e quer se reconectar com a natureza, a resposta pode estar a apenas 74 km da capital. Conhecida como “Terra do Dedo de Deus”, Guapimirim é um verdadeiro paraíso do ecoturismo, com paisagens que impressionam, trilhas desafiadoras e cachoeiras perfeitas para um banho revigorante.

Com 70% de seu território em áreas de conservação, a cidade atrai milhares de visitantes anualmente, oferecendo uma experiência única que combina aventura, cultura e um forte compromisso com a preservação ambiental.

A magia da natureza

O coração de Guapimirim é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, um dos maiores do Brasil. O parque é um convite à exploração, com trilhas para todos os níveis — de caminhadas leves e autoguiadas a percursos mais avançados. Você pode se aventurar até picos como a famosa Pedra do Sino ou simplesmente desfrutar de uma infraestrutura que garante conforto, com banheiros e áreas de descanso.

Outro destaque imperdível é a Cachoeira da Concórdia, que, com seus 20 metros de altura, oferece a oportunidade perfeita para um banho refrescante após uma trilha acessível para toda a família. A cachoeira também proporciona um rapel com descidas supervisionadas por instrutores credenciados.

Para uma experiência completamente diferente, vale a pena explorar o Pantanal Fluminense. Esse manguezal, protegido na Baía de Guanabara, é um santuário para a fauna local e permite que você faça um passeio de barco para avistar os adoráveis botos-cinza.

E para os amantes de adrenalina, Guapimirim é um verdadeiro playground. O icônico Dedo de Deus, com 1.692 metros de altura, é um dos principais desafios para montanhistas experientes, com uma vista panorâmica que compensa todo o esforço.

Esse ecossistema único, protegido pela APA de Guapimirim, é um diferencial frente a destinos mais urbanizados, atraindo anunciantes de ecoturismo e passeios náuticos.

Cultura, história e sabores

Além da natureza, Guapimirim também reserva surpresas culturais. A Capela Nossa Senhora d’Ajuda, um marco histórico, oferece visitas guiadas que contam um pouco sobre a história local.

Também é possível mergulhar no passado nos sambaquis arqueológicos, vestígios de 5.000 anos que guardam a história de civilizações pré-indígenas. E para quem aprecia sabores locais, uma visita ao alambique da Cachaça São Joaquim é obrigatória para provar a bebida artesanal da região.

Dicas para uma viagem tranquila

A melhor época para visitar é no outono (março-junho), quando o clima é mais ameno e as chuvas diminuem. É importante lembrar que o turismo consciente é fundamental para preservar esse paraíso. A cidade tem regras, como a proibição de garrafas de vidro nas cachoeiras, e recomenda o acompanhamento de guias locais em trilhas.

Com uma infraestrutura de pousadas acessíveis e restaurantes regionais, Guapimirim está pronta para recebê-lo e provar que é possível ter uma viagem incrível e sustentável a poucos quilômetros de casa.

