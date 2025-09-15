Festival The Town: uma experiência imersiva que celebra a música e o turismo ((Fotos: Thalita Regina))

A música tem o poder único de evocar nostalgia e emoção, acompanhando-nos ao longo de todas as fases da vida. O festival The Town, que se aproxima do fim dessa edição, é um exemplo marcante de como eventos dessa magnitude impulsionam o turismo, com uma estrutura impecável que cativa o público.

Desde o embarque em outro estado até mesmo o desembarque no aeroporto em São Paulo, já se percebe o “clima The Town”. Uma legião de fãs exibia orgulhosamente as camisetas de suas bandas favoritas a cada voo que chegava na cidade de São Paulo, por onde se olhava, havia alguém com a estampa de sua banda preferida.

São Paulo, ao lado do Rio de Janeiro, consolida-se como um palco para grandes eventos, levantando a questão sobre se outros locais no Brasil possuiriam a capacidade de realizar um espetáculo que envolve tantos órgãos públicos de maneira tão organizada.

Já no evento os patrocinadores desempenharam um papel crucial, criando ambientes que enriqueceram a esfera e a energia do local.

Essa organização reforça a excelente estrutura do evento. Desde a saída da estação do metrô, todo o percurso estava sinalizado com gradil e pessoas que indicavam o caminho, os lojistas entravam no clima, tocando a playlist do festival, tornando a experiência ainda mais memorável.

O mesmo cuidado se estendeu à saída ao final do show, com sinalização clara para quem optava por solicitar transporte por aplicativo ou para aqueles que preferiram se deslocar utilizando o metrô, que funcionou de forma impecável durante 24 horas.

Para visitantes de cidades sem um sistema de transporte como o metrô, fica evidente a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do turismo e a necessidade de se brigar para que seja implantando esse meio de transporte.

O benefício econômico é inegável e nem entrarei nesse tema de maneira aprofundada. Turistas movimentam toda uma cadeia produtiva para estarem presentes. Contudo, o diferencial deste evento foi a capacidade de montar uma estrutura que atende a todas as necessidades do cliente.

Em especial, os shows da sexta-feira, 12/09, apresentaram um desafio para os fãs. O trajeto até o Autódromo, seja de carro ou de trem, foi marcado por tráfego intenso e vagões lotados. Era um dia útil, com muitos tentando apenas retornar para casa após um dia exaustivo de trabalho. No entanto, essa experiência logística não impediu a celebração. Já na estação, equipes do evento com alto-falantes orientavam os fãs, indicando o caminho para o local do show.

Dentro do The Town, a conveniência era a palavra de ordem. Os espectadores não precisavam se ausentar para adquirir comida ou bebida, por exemplo, o chopp era entregue em mochilas adaptadas, permitindo que os consumidores adquirissem o que desejavam sem interromper sua experiência.

O The Town se consolidou como um evento que abraça a diversidade, reunindo um público vibrante de millennials à Geração Z. Essa mistura de gerações se traduz em diferentes formas de vivenciar o festival: de um lado, fãs fervorosos que dormiram na fila para garantir o lugar na grade e assistir de perto seus ídolos; do outro, aqueles que buscavam aproveitar todas as atrações e brinquedos que o evento ofereceu gratuitamente, em uma experiência mais descontraída. Essa pluralidade enriqueceu a atmosfera do festival, mostrando que o The Town foi feito para todos os gostos e idades.

Como turismóloga e nesse caso turista também, reafirmo que muitos saíram realizados. Além de presenciar seus ídolos em shows inesquecíveis, apreciaram tudo o que o evento proporcionou, consolidando o The Town como uma experiência completa e memorável.

