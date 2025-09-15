Minas Gerais celebra o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Piedade ((Foto: Uai Turismo))

Nesta sexta-feira, 15 de setembro, os mineiros celebram o dia da padroeira de Minas Gerais: Nossa Senhora da Piedade. O santuário dedicado a ela está localizado no segundo ponto mais alto da Cordilheira do Espinhaço, a 1.746 metros de altitude, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Reconhecido pela sua imponência e beleza natural, o local é aberto à visitação e atrai fiéis e turistas em busca de fé, contemplação e contato com a natureza.

Para comemorar o dia da padroeira, o reitor do Santuário da Piedade, Padre Wagner Calegário, celebrou uma missa comemorativa com a presença da comunidade e autoridades do estado e de outras paróquias. Segundo Padre Wagner: “do alto do Santuário da Piedade é possível perceber o que as mãos humanas foram capazes de construir, e nos inspira o que precisamos ser para o futuro. Afinal de contas, aqueles que nos sucederão irão encontrar uma riqueza singular”.

O Santuário Nossa Senhora da Piedade é considerado um dos mais importantes centros de devoção mariana do Brasil. A pequena ermida construída no século XVIII é reconhecida como a menos basílica do mundo e guarda a imagem da padroeira, que alguns atribuem ao Mestre Aleijadinho. Com o passar dos séculos, o local se tornou um espaço de peregrinação, oração e acolhimento, recebendo milhares de visitantes ao longo do ano.

No campo do turismo religioso, o Santuário da Piedade tem papel central em Minas Gerais. Ele é exemplo de como a religiosidade pode movimentar toda uma cadeia de serviços, desde transporte até hospedagem e alimentação, gerando emprego e renda. Mais do que isso, o espaço proporciona experiências que unem espiritualidade, cultura e história, colocando Minas em destaque no cenário nacional do turismo religioso.

Com vista panorâmica de 360 graus sobre montanhas e cidades vizinhas, o local também encanta pela natureza preservada, que convida à contemplação e reforça o caráter único do santuário: um encontro entre fé, tradição e beleza natural.

