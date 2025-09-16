VII Fórum Nacional da Hotelaria do FOHB movimenta São Paulo (VII Fórum Nacional da Hotelaria do FOHB em São Paulo (Foto: Maarten Van Sluys))

A semana começa agitada no amplo Centro de Convenções Hotel Pullman Vila Olímpia da capital paulista. Nesta segunda-feira a hotelaria nacional se reuniu no tradicional evento organizado com primazia pelo FOHB que este ano congregou 600 pessoas que movimentam a hospitalidade brasileira. Gestores e players de redes associadas, hoteleiros independentes, investidores, parceiros, jornalistas e convidados. Como nas edições anteriores todos os ingressos se esgotaram antecipadamente.

Sobre o VII Fórum Nacional da Hotelaria

Organizado pelo FOHB (FÓRUM DOS OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL), a sétima edição do Fórum Nacional da Hotelaria é o principal ponto de encontro dos grandes nomes do setor hoteleiro no Brasil. “Um evento feito para quem acredita que conhecimento e networking são os principais motores de transformação, a inspiração para promovê-los é o que nos move”, disse a coluna com exclusividade o Presidente do FOHB, Orlando de Souza.

Ao longo de uma programação, repleta de palestras com especialistas renomados e líderes do mercado, o Fórum oferece insights valiosos sobre as tendências, desafios e oportunidades que moldam a hotelaria no país. Mais do que conteúdos importantes, o evento é também um espaço para conexões. Um ambiente ideal para trocar experiências, ampliar redes de contatos e fortalecer as parcerias que impulsionam negócios.

Tudo isso cercado por uma experiência gastronômica completa do hotel Pullman Vila Olímpia, que incluiu um saboroso welcome coffee, almoço e um coquetel especial de encerramento incluídos no valor do ingresso.

Conteúdo do evento na parte da manhã

Hans Donner abriu a programação fazendo uma retrospectiva de sua trajetória desde seus tempos de infância na Alemanha até sua chegada ao Brasil pelas mãos de Walter Clark e Boninho. A partir disso Hans com sua inigualável criatividade transformou a Globo em uma das maiores emissoras do planeta. A palestra foi uma viagem no tempo pincelada por uma verdadeira antologia das artes gráficas audiovisuais.

Na sequência o destacado economista da FECOMERCIO Guilherme Dietze teceu um resumo das perspectivas econômicas do Brasil a luz dos cenários global e nacional. Um mergulho nos números dos principais indicadores que regem as variáveis também do turismo e da hotelaria atraindo mais ou menos investimentos conforme a curva de tendências. Guilherme citou a insegurança jurídica como um dos entraves existentes que precisam ser debelados citando como exemplo a anômala ideia de que diárias de hotel devem ter 24 horas a partir da hora da chegada do hóspede independentemente da hora que ele chegar. A expectativa da hotelaria é que ainda durante a EQUIPOTEL, com início amanhã aqui em São Paulo, seja assinada a Portaria Federal a qual discorre sobre o tema, o que espera-se, encerre mais essa querela que, caso fosse ratificada traria imensos prejuízos aos hotéis, pousadas e afins bem como para todos os consumidores.

Paulo Salvador, sócio da Noctua Advisory e grande expert e tudo que se relaciona ao marketing e ao comercial da hospitalidade apresentou dados comparativos recentes (2024 x 2025) quanto ao comportamento e tendências dos canais de distribuição hoteleiros.

Conteúdo do evento na parte da tarde

O filósofo Mário Sérgio Cortella encerrou o VII Fórum Nacional da Hotelaria (Foto: Maarten Van Sluys)

Toni Sando que atualmente preside o SP Convention Bureau destacou a importância desta entidade no impulsionamento de demanda para os principais destinos do país. Destacou a importância estratégica dos mantenedores, não somente como contribuintes para fomentar ações de captação de eventos, mas também por suas atuações pró ativas na superação de desafios e elaboração dos planos de ação que integram os poderes públicos e a iniciativa privada.

Logo após o sócio da HotelInvest, Cristiano Vasques retornou ao tema das curvas de crescimento da hotelaria no Brasil cruzando dados com aspectos macroeconômicos. Na sua explanação foi apresentado em primeira mão os dados do relatório “HOTELARIA EM NÚMEROS – Edição SETEMBRO 2025”. Em janeiro desse ano tínhamos 141 hotéis em desenvolvimento totalizando 22.309 UHs no Brasil. Já esse ano os relatórios apontaram 152 hotéis com 23.247 UHs totalizando cerca de R$ 10,6 Bi em investimentos. O dado interessante é que 73% estão no interior e 27% em capitais, invertendo uma lógica antiga no segmento.

A evolução da matriz energética do Brasil foi abordada por Wilson Ferreira Júnior ex-presidente da Eletrobrás entre outras grandes empresas. Nesta importante abordagem Wilson enfatizou a necessidade de reduzirmos as emissões de CO2 e gases de efeito estufa sob pena de inviabilizarmos o crescimento econômico em função dos eventos climáticos extremos. Nesse quesito, nós da hotelaria temos uma missão importante na gestão dos recursos hídricos e energéticos trazendo para dentro também nossos hóspedes e colaboradores.

LEIA TAMBÉM: Hoteleiros assinam ofício de repúdio ao PL 3.788/25 em Minas Gerais

Já Guilherme Horn, head da Whatsapp no Brasil discorreu sobre o ‘Mindset da Inteligência Artificial”, considerado um dos temas mais instigantes do momento. O medo da perda de controle, desemprego em massa, aumento da desigualdade e desinformação e manipulação de massas, regulamentação equilibrada, transparência e responsabilidade, avanços na ciência e medicina, qualidade de vida, produtividade e empoderamento humano. Ou seja, desde visões pessimistas, passando pelas moderadas até as mais otimistas estão envoltas no tema. “A grande questão não é SE uma empresa vai embarcar na inovação ou não, o fato é que a inovação, em maior ou menor escala é a única forma que permitirá que seu negócio sobreviva” afirmou Guilherme. Na sua opinião, a I.A. é uma evolução ou uma revolução?

“Mudarão as tarefas, nem tanto as funções e muito menos os cargos”. Esta é a visão de Guilherme sobre o futuro próximo da introdução maciça da Inteligência Artificial no nosso cotidiano laboral.

Paulo Mancio, diretor da CBRE Brasil, subsidiária brasileira de uma das maiores empresas do mundo em serviços imobiliários, presente em 128 países, abordou números totais e relativos por segmento do inventário de “real estate” no país. Nesta análise a hotelaria ainda responde por apenas 8% do volume global transacionado. No Brasil, o índice reponde por 20%, o que indica um nítido crescimento percentual da hotelaria no share total.

Concluindo o grande dia de programação brilhante, concebida pelo valoroso time do FOHB liderado por Orlando de Souza e composto também por Ana Paula Rodrigues, Priscila Bibiano, Edilene Lima e Taynah Caram, o requisitado palestrante motivacional Mário Sérgio Cortella falou acerca dos cenários turbulentos e das mudanças velozes que dão contornos ao nosso cotidiano. Cortella, um dos grandes filósofos contemporâneos. Aos 72 anos e em grande forma, brindou a todos os presentes com uma abordagem leve e bem-humorada acerca de aspectos importantes da nossa relação no meio social e posturas assertivas em relação ao desenvolvimento humano. Abordou trechos de seu livro “Qual É Tua Obra?” sobre gestão, liderança e ética” de 2007. Com toda certeza um “Gran Finale” deste dia enriquecedor para todos os presentes.

Programação completa (segunda-feira, 15 de setembro)

Credenciamento e Welcome Coffee

Abertura (Orlando de Souza – Presidente do FOHB) e Beto Caputo (Presidente do Conselho FOHB)

“Live Your Time” com Hans Donner (O mago que revolucionou a arte gráfica televisiva)

“Perspectivas Atuais da Economia Brasileira” (Guilherme Dietze da Fecomercio)

“Pesquisa Tendências dos Canais de Distribuição” Paulo Salvador da Noctua Advisory

“Momento CNC” (Confederação Nacional do Comércio) com Fábio Bentes

“Foodservice no Coração da Hospitalidade: Inovação, Tecnologia e a Jornada do Novo Consumidor” com Cris Souza e Joicelena Fernandes (Seara Food Solutions)

Almoço

“Visite São Paulo” (Toni Sando – Presidente do SP Convention & Visitors Bureau)

“Panorama da Hotelaria Brasileira” (Cristiano Vasques da HotelInvest)

“A Evolução da Matriz Energética do Brasil” (Wilson Ferreira Júnior)

“O Mindset da Inteligência Artificial” (Guilherme Horn – Head do Whatsapp no Brasil)

“Hospitality Real Estate: De Volta ao Protagonismo” (Paulo Mâncio da CBRE)

“Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes” (Mário Sérgio Cortella)

Coquetel de Encerramento Especial oferecido pela Seara Food Solutions

Patrocinadores, parceiros e apaoiadores

O VII Fórum Nacional da Hotelaria contou com seus mantenedores além de diversas marcas parceiras patrocinando e apoiando o evento como: Anuga Select Brazil, Apen Portas e Mobiliários, B2B.Reservas, CVC Corp, Equipotel, Grupo R1, Harus, Lets Book, Nespresso, RenTV, Seara Food Solutions, Shift Mobiliários Corporativos, TOTVS. E ainda, CNC, SESC/Senac, CBRE, ABEAR, SP Para Todos, Visite São Paulo Convention Bureau, Amenix Brindes, BRas Graphics, Frigoservice, Casa Flora, Heineken, Blue Aura, Mamba Water, Pizza b2b e a Frigoservice.

VII Fórum Nacional da Hotelaria

“O futuro da hotelaria se constrói com ideias, pessoas e muita transpiração além da necessária transpiração”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo