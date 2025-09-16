Festival Coffees impulsiona o trade do turismo e do café no Espírito Santo (O Coffees conta com uma programação de conteúdo e degustação de cafés especiais (Foto: Divulgação))

O Espírito Santo, um dos maiores produtores de café do Brasil, se prepara para sediar seu principal evento do setor. A terceira edição do Festival Coffees acontece de 18 a 20 de setembro no estacionamento do Shopping Vitória, com entrada gratuita, e tem como objetivo conectar produtores, especialistas e o público, desmistificando o conhecimento sobre a bebida e valorizando a excelência da produção capixaba.

LEIA TAMBÉM: VII Fórum Nacional da Hotelaria do FOHB movimenta São Paulo

O estado, que ocupa a segunda posição na produção nacional de café, servirá como a vitrine perfeita para mostrar a diversidade de grãos, as técnicas de preparo e o “terroir” único de cada região. De acordo com Eduardo Destefani, diretor do Instituto Panela de Barro, a proposta é que os moradores do estado e visitantes descubram o café de qualidade excepcional produzido localmente, com todas as suas peculiaridades.

“Nossa proposta é fazer com que o capixaba conheça o café de qualidade excepcional que é produzido aqui na região, com toda sua peculiaridade”, destaca Eduardo Destefani.

Um evento para todos os gostos

Mais do que apenas uma feira de café, o Festival Coffees é uma celebração da gastronomia, cultura e identidade capixaba. O evento terá espaços que reúnem representantes de diversos segmentos, incluindo o Espaço Regiões Turísticas, que dará destaque ao Caparaó Capixaba, às Montanhas Capixabas e à Região de Imigrantes. Além disso, os visitantes poderão conferir produtos da Agroindústria e do Artesanato local.

A proposta é oferecer uma experiência completa. Durante os três dias, o público poderá participar de degustações gratuitas e conhecer de perto o processo de produção, da semente à xícara. O evento também funciona como uma importante plataforma de negócios para mais de 40 empreendedores, impulsionando a economia e o desenvolvimento local.

LEIA TAMBÉM: Minas Gerais celebra o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Piedade

Conhecimento, negócios e competição

A programação do Festival Coffees é recheada de conteúdo e atividades. Especialistas de renome internacional, baristas, mestres de torra e provadores de café comandarão workshops, cursos e mesas-redondas sobre temas variados, desde métodos de preparo e gestão de negócios até análise sensorial e a relação do café com o cacau.

Entre os convidados, nomes como Eliana Relvas, da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS), Andrea Menocci, da Cafeística Lab, e Caio Lucena, campeão brasileiro de Aeropress em 2025, estarão presentes. O evento também contará com o lançamento do livro “Uma Vida com Café”, de Diego Weigelt.

Uma das grandes novidades da edição é o Salão do Chocolate Artesanal Capixaba, uma área dedicada a um dos melhores acompanhamentos do café. A união dos dois sabores promete encantar os paladares mais exigentes.

Para celebrar os 10 anos do Campeonato Brasileiro de Aeropress, o festival sediará o torneio “Campeão dos Campeões por Aeropress Brasil”, que reunirá nove baristas que venceram as últimas edições. Nos dias 19 e 20 de setembro, os profissionais capixabas também terão a chance de competir no Campeonato Capixaba por Aeropress Brasil. Já no dia 18, o CoffeES e o Terrafé promoverão o TNT Latte Art, uma competição de desenho em café com leite vegetal.

LEIA TAMBÉM: Festival The Town: uma experiência imersiva que celebra a música e o turismo

A Praça de Alimentação terá opções para todos os gostos, e a programação musical contará com shows de Serginho Oliveira, Novelo e Nano Vianna, com um repertório que vai da MPB ao rock nacional e internacional.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



