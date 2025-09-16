Operadora hoteleira amplia portfólio e estreia marca lifestyle (A iniciativa amplia a presença da companhia no segmento lifestyle. (Foto: Divulgação))

A Atrio Hotel Management, a maior operadora hoteleira com capital 100% nacional do Brasil, acaba de anunciar uma novidade estratégica para o mercado: o lançamento da A?ra, sua primeira marca própria de hotelaria. A estreia já tem data e local marcados com a abertura do A?ra São José Floripa, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

A iniciativa marca a expansão da companhia no crescente segmento lifestyle, focado em uma experiência de hospedagem moderna e descomplicada. Segundo Beto Caputo, CEO da Atrio, a A?ra combina elementos dos segmentos econômico e midscale em um modelo de operação eficiente, que prioriza a experiência do hóspede através de tecnologia e serviços inteligentes.

“A proposta da A?ra é unir características dos segmentos econômico e midscale em um modelo de operação eficiente, com foco na experiência do hóspede e muita tecnologia”, afirma Beto Caputo.

O executivo ainda destaca que a nova marca foi pensada para atender às necessidades do viajante contemporâneo, que busca conforto e praticidade. A oferta inclui ambientes modernos, serviços enxutos, soluções práticas e diferenciais como o “despertar A?ra”, um café da manhã exclusivo.

Modelo de negócio atrativo para investidores

Além de focar no público final, a A?ra também foi desenvolvida para ser um modelo de negócio rentável, flexível e sustentável para investidores. A marca se apoia na experiência de mais de 35 anos da Atrio e oferece uma padronização inteligente, custos operacionais controlados e uma forte capacidade de distribuição.

Para os colaboradores, a expansão da rede A?ra abre novas oportunidades de desenvolvimento profissional, reforçando a cultura de proximidade e hospitalidade da empresa.

Vale ressaltar que o lançamento da A?ra não altera a estratégia de crescimento da Atrio com as marcas do Grupo Accor, com diversas novas unidades já programadas e em desenvolvimento.

