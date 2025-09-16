Harry Potter ™: Um Grande Baile Tribruxo chega pela primeira vez a São Paulo - (crédito: Uai Turismo)

Harry Potter ™: Um Grande Baile Tribruxo chega pela primeira vez a São Paulo ((Foto: Divulgação))

A partir de 29 de outubro, São Paulo se transformará em um cenário mágico para receber o evento “Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo”. A experiência, que recria a atmosfera do icônico Baile de Inverno de Harry Potter e o Cálice de Fogo, acontecerá no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

Por aproximadamente duas horas, os visitantes poderão mergulhar em um ambiente festivo e natalino, com a decoração elegante do Salão Principal de Hogwarts. O evento não se resume à dança: o público poderá participar de atividades interativas das casas de Hogwarts, degustar comidas e bebidas temáticas e explorar um Mercado do Baile Tribruxo, com produtos oficiais da marca.

A experiência oferece diversas oportunidades para fotos, garantindo lembranças memoráveis. Os convidados são incentivados a soltar a criatividade e se vestir a caráter, seja com trajes de gala, uniformes das casas ou até mesmo com suas próprias varinhas.

Os ingressos para “Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo” podem ser adquiridos exclusivamente no site oficial ou no aplicativo da plataforma.

