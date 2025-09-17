Revolução na hotelaria: Ministério do Turismo digitaliza Ficha de Hóspedes ((Foto: Ziga Plahutar/Getty Images Signature))

Mais agilidade, segurança e modernização nos serviços de hospedagem. Assim é a nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato digital, instituída nesta terça-feira (16.09) por portaria assinada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, na abertura da Equipotel, em São Paulo (SP).

A nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes é mais uma regulamentação da Lei Geral do Turismo e está disponível na Plataforma FNRH Digital para todo o segmento de hotelaria do país.

Entre os principais benefícios estão a desburocratização do processo de check-in e check-out, que promove a economia de tempo para os hóspedes, além da geração de estatísticas qualificadas em tempo real sobre o fluxo turístico nacional, fundamentais para embasar políticas públicas e fortalecer a competitividade do Brasil no cenário internacional.

“O turismo brasileiro vive um momento de transformação e a FNRH Digital é um marco desse processo. Estamos eliminando burocracias, ampliando a segurança de dados e modernizando a experiência de quem viaja pelo nosso país. Essa é mais uma entrega que fortalece o setor, beneficia turistas e empreendedores, e nos coloca em sintonia com as melhores práticas internacionais”, destacou o ministro Celso Sabino.

Desenvolvida pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), a plataforma permite integração com sistemas de gestão hoteleira (PMS), autenticação via gov.br, pré-preenchimento automático de dados e realização de pré-check-in por QR Code ou link. A solução também assegura conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Quem se beneficia?

Hóspedes

As inovações tecnológicas da Ficha de Hospedes Digital trazem benefícios para todos os envolvidos no setor. Para os hóspedes, o destaque é a possibilidade de realizar o check-in antecipadamente, de forma digital e prática, eliminando filas na recepção dos hotéis.

Setor Hoteleiro

Para os empreendimentos, os ganhos vão desde a maior agilidade no atendimento até a redução de custos com papel, passando pela integração automática de dados e a conformidade com a legislação vigente.

Governo

Já para o poder público, a nova ficha garante dados padronizados, estatísticas confiáveis e apoio ao planejamento estratégico do turismo.

Diárias em hotéis

O ministro Celso Sabino assinou também uma portaria, que regulamenta procedimentos operacionais mínimos para arrumação, higiene e limpeza de unidades habitacionais em meios de hospedagem. A norma define que tempo a ser dispensado para esses procedimentos deve estar contido no preço da diária e não poderá exceder a três horas.

Os meios de hospedagem, as agência de turismo e as plataformas digitais que terceirizarem o serviço, ficam obrigados a informar ao hóspede, no mínimo, os horários adotados de sua entrada e de sua saída e o tempo estimado para limpeza e organização da unidade habitacional.

A proposta busca oferecer maior previsibilidade e transparência nas relações de consumo, além de reforçar a segurança sanitária e jurídica do setor.

Também ficam estabelecidos requisitos mínimos durante a estada do hóspede, como higienização completa da unidade e troca de roupas de cama e toalhas, sempre em frequência compatível com o perfil do estabelecimento.

Equipotel

A Equipotel é reconhecida como a principal feira de hospitalidade da América Latina, reunindo anualmente milhares de profissionais, empresas, fornecedores e especialistas dos setores de hotelaria, gastronomia, bem-estar e serviços. O evento movimenta um dos segmentos mais dinâmicos da economia nacional, responsável por gerar emprego e renda, além de proporcionar experiências inesquecíveis a milhões de viajantes no Brasil.

Consolidada como referência no setor, a feira apresenta inovações, soluções e tendências que impulsionam a competitividade do mercado, ao mesmo tempo em que promove networking qualificado, rodadas de negócios e debates sobre o futuro da hospitalidade no Brasil e no mundo.

