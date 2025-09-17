Equipotel 2025 abre em São Paulo com inovações que vão transformar a experiência dos turistas - (crédito: Uai Turismo)

Equipotel 2025 abre em São Paulo com inovações que vão transformar a experiência dos turistas ((Fotos: Uai Turismo/ divulgação Equipotel))

Começou em São Paulo, ontem (16/09) a Equipotel 2025, maior feira de hospitalidade da América Latina que promete potencializar a experiência dos turistas na hotelaria. O evento é B2B, ou seja, voltado para negócios entre empresas, mas seus resultados refletem diretamente na vida dos turistas, que serão beneficiados por hotéis mais modernos, conectados e preparados para oferecer experiências inesquecíveis.

Na abertura, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes ressaltou o papel da hotelaria e dos grandes eventos no desenvolvimento econômico da cidade, lembrando o sucesso do festival The Town, que atraiu meio milhão de visitantes. Já o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto Lucena, destacou que a Equipotel superou expectativas e está ainda mais robusta que em 2024.

Negócios que chegam ao consumidor

De acordo com Daniel Pereira, gerente da Equipotel, esta é a maior edição da história do evento, que cresceu 30% em relação ao ano anterior. São 450 marcas expositoras, mais de 22 mil visitantes de 12 países e a expectativa de movimentar R$ 100 milhões em negócios nos próximos meses.

Embora seja voltada para profissionais, cada inovação apresentada reflete no dia a dia do turista: seja em um hotel de luxo, em uma pousada de praia, em um resort ou até em uma locação via Airbnb.

O quarto do futuro: tecnologia a serviço da experiência dos turistas

O grande destaque da feira é o “quarto do futuro”, montado por diversos fornecedores. Ele mostra como tecnologia e conforto caminham juntos:

Check-in e check-out direto pelo celular;

Controle de iluminação e temperatura por comando de voz ou aplicativo;

Amenities e enxovais inovadores;

Experiências personalizadas desde a entrada até o check-out.

Segundo Pereira, a proposta é democratizar o acesso à tecnologia: “Não precisa ser uma hotelaria de luxo. Um hotel independente ou até uma multipropriedade pode adotar soluções simples que encantam o hóspede.”

Experiências imersivas para o futuro da hotelaria

Além da tecnologia, a Equipotel 2025 oferece mais de 15 experiências imersivas que incluem gastronomia, bem-estar, fitness e design de interiores. O gerente reforça que a hotelaria vive de experiência, e que os visitantes — gestores e profissionais do setor — têm a oportunidade de vivenciar na prática novidades que em breve estarão à disposição dos turistas.

A tendência de academias modernas dentro dos hotéis também foi ressaltada: “Hoje, ao reservar um hotel, o viajante já observa a qualidade do espaço fitness. Essa é uma decisão de compra cada vez mais relevante”, afirmou Pereira.

Impactos além dos negócios

Representando a ABIH Nacional, Manoel Linhares lembrou que a feira nasceu dentro do Conotel e sempre foi estratégica para o setor. Com 40 mil associados e impacto em mais de 4 milhões de empregos, a ABIH reforçou o peso econômico da hotelaria e do turismo no Brasil.

Linhares destacou ainda o potencial turístico subaproveitado do país: “Somos líderes em belezas naturais e cultura, mas recebemos menos visitantes que destinos muito menores, como Cancún ou a Grécia.”

O que isso significa para a experiência dos turistas

Para quem viaja, os reflexos são claros: hotéis mais preparados, academias bem avaliadas, restaurantes de alto nível, atendimento com tecnologia e, ao mesmo tempo, a hospitalidade brasileira — reconhecida como uma das mais acolhedoras do mundo.

A Equipotel 2025 mostra que o turismo brasileiro está em evolução constante, e os turistas serão os maiores beneficiados dessa transformação.

