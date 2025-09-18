MOVEFest celebra a vocação de Socorro (SP) para o ecoturismo

Para os amantes de aventura, Socorro, no interior de São Paulo, é um destino certo. A cidade, já conhecida por suas belezas naturais, irá sediar o MOVEFest, um festival de aventura que promete agitar o fim de semana dos dias 19 a 21 de setembro. Integrado à 4ª Temporada da Aventura, o evento oferecerá uma programação intensa com atividades no ar, na terra e na água.
Idealizado pelo empresário Daniel Rosa, o festival busca celebrar a forte vocação da cidade para o ecoturismo e o turismo de aventura. A base do evento será na Praça do Amanhã, que sediará palestras, shows de música e um festival gastronômico. A adrenalina, no entanto, estará espalhada por diversos pontos de Socorro, com atrações como campeonato de rapel, voo livre e de balão, passeios de bote, competições de caiaque, off road e quadriciclo.
Destaques para não perder
Entre os destaques, o Encontro de Voadores na Pedra Bela Vista celebra os 40 anos do voo livre em Socorro, um marco histórico para o município. Paralelamente, acontecerá no mesmo local um campeonato de rapel para praticantes experientes. A programação aquática também está garantida, com o encontro de caiaque no Rio do Peixe e passeios de bote que incluem um trecho urbano.
Para quem prefere a terra, o evento oferece um novo circuito de quadriciclo, além de trilhas off road. Os motoristas e motociclistas de plantão também podem se preparar para o 2º Congresso Brasileiro de Mototurismo, que irá promover debates sobre o fortalecimento do mototurismo nacional. Durante o congresso, será lançado o Selo Duas Rodas, uma iniciativa que irá certificar hotéis, bares e restaurantes preparados para receber ciclistas e motociclistas. A medida visa consolidar a cidade como um destino de referência para os amantes das estradas.
A cultura e o conhecimento também terão seu espaço. O Cine Cavalieri Orlandi será a sede do Festival de Cinema de Aventura, organizado pela WAS (Word Adventure Society), que exibirá filmes e documentários de aventura do Brasil e do mundo. No Centro Cultural Movimento, palestras gratuitas com personalidades de peso como o velejador Beto Pandiani e o fotógrafo Alê Socci irão inspirar o público com suas histórias de superação e aventura.
O MOVEFest, além de ser um grande festival de esportes de aventura, também abraça uma causa social. Em parceria com o Lar Dom Bosco, que cuida de crianças em situação de risco, o evento incentiva a doação de materiais de limpeza e higiene pessoal. Uma ótima forma de se divertir e, ao mesmo tempo, ajudar o próximo.
Programação:
Sexta 19/09
- 9h30 às 16h – Mostra de Cinema de aventura WAS (Cine Orlandi)
- 10h às 17h – Encontro de Voo Livre – Comemoração 40 anos (Pedra Bela Vista)
- 10h, 12h e 14 – Passeio de bote trecho urbano no Rio do Peixe (ProximAventura)
- 11h -Abertura do maior balanço da América do Sul que vai ficar disponível das 11h às 19h no Parque Pedra Bela Vista durante todo o final de semana do Move
- 14h -Inauguração da mostra de fotografia WAS que vai ficar disponível durante todos os dias do evento (Praça do Amanhã)
- 14h – Palestra com o fotógrafo Alberto Andrich (Praça do Amanhã)
- 15h -Palestra empresário Sérgio Franco (Praça do Amanhã)
- 16h – Abertura Oficial do 2º Congresso Brasileiro de Mototurismo (Praça do Amanhã)
- 17h – Palestra com o espeleólogo Alexandre Lobo (Praça do Amanhã)
- 18 às 19h – DJ Nasty
- 20h – Encerramento
Sábado – 20/09
- 06h – Passeio de Balão (Aeródromo de Socorro)
- 09h – Passeio off road 4×4 (Camping Training)
- 10h às 16h – Mostra de Cinema de aventura WAS (Cine Orlandi)
- 10h às 17h – Encontro de Voo Livre – Comemoração 40 anos (Pedra Bela Vista)
- 10h, 12h e 14 – Passeio de bote trecho urbano no Rio do Peixe (ProximAventura)
- 11h – Pista off road circuito 4×4 (Bairro Oratório)
- 11h -Abertura do maior balanço da América do Sul que vai ficar disponível das 11h às 19h no Parque Pedra Bela Vista durante todo o final de semana do Move
- 14h – Palestra com o mergulhador Allan Piccinin (Praça do Amanhã)
- 17h – Palestra com o coronel Leite (Praça do Amanhã)
- 18 às 19h – Shows Musicais
- 20h – Encerramento
Domingo – 21/09
- 06h – Passeio de Balão (Aeródromo de Socorro)
- 08h – Campeonato de Rapel (Pedra Bela Vista)
- 09h – Moto Regularidade (Praça do Amanhã)
- 10h às 16h – Mostra de Cinema de aventura WAS (Cine Orlandi)
- 10h às 17h – Encontro de Voo Livre – Comemoração 40 anos (Pedra Bela Vista)
- 10h – Workshop de mergulho (Clube XV de Agosto)
- 10h, 12h e 14 – Passeio de bote trecho urbano no Rio do Peixe (ProximAventura)
- 11h – Pista off road circuito 4×4 (Bairro Oratório)
- 12 às 14h – Dj Nasty
- 14h – Lançamento Selo Duas Rodas
- 15h – Palestra Pedro Pandiani (Praça do Amanhã)
- 16h – Palestra Alexandre Socci (Praça do Amanhã)
- 17h – Palestra Luiz Trivelatto (Praça do Amanhã)
- 18h – Encerramento MOVEFest
