Summer Beats 2025: “Rock in Rio dos católicos” acontece neste domingo (21) em São Paulo (O Summer Beats 2025 é um convite para viver a fé em comunidade e celebrar a juventude (Foto: Divulgação))

O maior festival de música católica do Brasil já se aproxima com mais uma edição histórica. O Summer Beats 2025 acontecerá neste domingo, dia 21 de setembro, no Campo de Marte, em São Paulo. O evento, que tem entrada gratuita, é um encontro de música, espiritualidade e comunidade, com 14 horas ininterruptas de shows e a participação de mais de 30 artistas.

Dedicado à juventude, o festival terá como patrono o recém-canonizado beato Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial. A expectativa de público é de mais de 200 mil pessoas, vindas de todo o Brasil e até de países vizinhos, com mais de 580 caravanas já confirmadas.

Desde 2006, o Summer Beats se consolidou como um dos maiores eventos católicos da América Latina, e a edição de 2025 promete manter o alto nível de produção. Com uma estrutura comparável aos grandes festivais de música do país, como Rock in Rio e Lollapalooza, o evento oferece uma experiência completa de fé e celebração.

Destaques da programação

O palco do Summer Beats receberá alguns dos nomes mais importantes da música católica, como:

Padre Marcelo Rossi

Tony Alysson

Colo de Deus

Juninho Cassimiro

Flavio Vitor Jr.

Ir. Kelly Patrícia

Guilherme de Sá

Missionário Shalom

E muitos outros.

Mais do que um festival de música, o Summer Beats é uma verdadeira missão. A edição de 2024, por exemplo, arrecadou 14 toneladas de doações para a Missão Belém e distribuiu mais de 80 mil hóstias durante a Santa Missa. O evento também oferece um confessionário gigante, capela de oração, atendimento psicológico, aconselhamento espiritual e uma feira vocacional.

Para participar, basta garantir o ingresso gratuito através do site oficial do evento.

