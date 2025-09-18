Summer Beats 2025: “Rock in Rio dos católicos” acontece neste domingo (21) em São Paulo

O maior festival de música católica do Brasil já se aproxima com mais uma edição histórica. O Summer Beats 2025 acontecerá neste domingo, dia 21 de setembro, no Campo de Marte, em São Paulo. O evento, que tem entrada gratuita, é um encontro de música, espiritualidade e comunidade, com 14 horas ininterruptas de shows e a participação de mais de 30 artistas.
LEIA TAMBÉM: MOVEFest celebra a vocação de Socorro (SP) para o ecoturismo
Dedicado à juventude, o festival terá como patrono o recém-canonizado beato Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial. A expectativa de público é de mais de 200 mil pessoas, vindas de todo o Brasil e até de países vizinhos, com mais de 580 caravanas já confirmadas.
Desde 2006, o Summer Beats se consolidou como um dos maiores eventos católicos da América Latina, e a edição de 2025 promete manter o alto nível de produção. Com uma estrutura comparável aos grandes festivais de música do país, como Rock in Rio e Lollapalooza, o evento oferece uma experiência completa de fé e celebração.
Destaques da programação
O palco do Summer Beats receberá alguns dos nomes mais importantes da música católica, como:
- Padre Marcelo Rossi
- Tony Alysson
- Colo de Deus
- Juninho Cassimiro
- Flavio Vitor Jr.
- Ir. Kelly Patrícia
- Guilherme de Sá
- Missionário Shalom
- E muitos outros.
LEIA TAMBÉM: Machu Picchu: Patrimônio Mundial pode perder título de Maravilha do Mundo
Mais do que um festival de música, o Summer Beats é uma verdadeira missão. A edição de 2024, por exemplo, arrecadou 14 toneladas de doações para a Missão Belém e distribuiu mais de 80 mil hóstias durante a Santa Missa. O evento também oferece um confessionário gigante, capela de oração, atendimento psicológico, aconselhamento espiritual e uma feira vocacional.
Para participar, basta garantir o ingresso gratuito através do site oficial do evento.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo