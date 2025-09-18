Primavera entre os gigantes de arenito do Parque Estadual de Vila Velha (Com a chegada da primavera, o Parque Estadual de Vila Velha se transforma: as formações monumentais de arenito, esculpidas por milhões de anos, ganham novas cores, luz e significado. (Foto: Laerte Soares))

Setembro é um mês de dupla celebração em Ponta Grossa, no Paraná. Enquanto a cidade comemora seu aniversário de 202 anos, o Parque Estadual de Vila Velha se veste com as cores da primavera, convidando o Brasil a redescobrir um dos seus mais importantes patrimônios naturais. As famosas formações de arenito, conhecidas como Cidade de Pedra, ganham nova luz e significado com o clima mais ameno e as paisagens que se transformam.

Segundo Leandro Ribas, gestor da Soul Vila Velha, empresa que administra o parque, o mês de aniversário da cidade e a chegada da nova estação criam um cenário único. “As paisagens mudam, o clima fica mais agradável e a conexão com a cidade e o Brasil inteiro fica ainda mais evidente. É como se cada trilha contasse um pedaço da nossa história”, destaca Ribas.

Um convite à contemplação e à aventura

Reconhecido como patrimônio geológico e um destino de destaque para o ecoturismo, o parque atrai visitantes de todas as regiões em busca de experiências autênticas. Além dos arenitos, os atrativos incluem as imponentes furnas, a charmosa Lagoa Dourada e trilhas que surpreendem pela beleza e diversidade, conectando o público com a biodiversidade do Cerrado e da Mata Atlântica.

Cachoeira no Parque Estadual de Vila Velha (Foto: Laerte Soares)

“Nossa missão é fazer com que cada visitante se sinta parte desse patrimônio. O parque está mais bonito do que nunca. Este é o momento ideal para redescobrir a Cidade de Pedra, registrar novas memórias e celebrar junto com a natureza e a história do nosso país”, reforça o gestor.

Mais do que um simples passeio, a visita em setembro ganha um simbolismo de renovação, tanto para a natureza quanto para a cidade. O Parque Estadual de Vila Velha reafirma seu papel como protagonista do turismo sustentável no país, sendo referência em preservação ambiental, pesquisa científica e lazer para todas as idades.

