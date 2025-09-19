5 perguntas que todo viajante deve fazer antes de planejar uma viagem - (crédito: Uai Turismo)

5 perguntas que todo viajante deve fazer antes de planejar uma viagem ((Foto: Divulgação))

Planejar uma viagem vai muito além de comprar passagens e reservar a hospedagem. Para garantir uma experiência sem contratempos, evitar gastos excessivos e não ser pego de surpresa pelo clima, é fundamental responder a algumas perguntas antes de fechar o roteiro.

Aline Poletti Tiano, especialista no setor de turismo, destaca cinco reflexões que podem fazer toda a diferença na sua próxima jornada.

LEIA TAMBÉM: Primavera entre os gigantes de arenito do Parque Estadual de Vila Velha

1. Qual o objetivo da viagem?

Para onde você vai? Relaxar na praia, buscar aventura na montanha, fazer compras, ou mergulhar em uma cultura diferente? O propósito da sua viagem é o ponto de partida para todas as outras decisões, desde a escolha do destino até o tipo de acomodação e as atividades que você irá incluir no seu roteiro.

2. Quanto eu posso gastar?

É crucial ter clareza sobre o seu orçamento. Além de passagens e hospedagem, lembre-se de incluir no planejamento os custos com alimentação, passeios, seguro-viagem, e uma margem para imprevistos. A última coisa que você quer é ter uma surpresa desagradável no meio da sua viagem.

3. Qual a melhor época para ir?

A estação do ano e o clima do destino podem transformar completamente a sua experiência. Pesquisar sobre a alta e a baixa temporada, assim como eventos locais, pode te ajudar a conseguir melhores preços e evitar períodos de chuvas intensas ou multidões.

LEIA TAMBÉM: Viagem sem perrengue: como evitar a intoxicação alimentar na estrada

4. Quais são os documentos necessários?

Nada pode arruinar mais uma viagem do que descobrir, na última hora, que você precisa de um passaporte com validade mínima, um visto ou um certificado de vacinação. Antecipe-se! Verifique todos os documentos exigidos pelo destino para evitar qualquer tipo de transtorno.

5. Como será a locomoção?

Entender como você vai se deslocar no destino é essencial para otimizar tempo e custos. O transporte público é eficiente? É mais vantajoso alugar um carro? Aplicativos de transporte funcionam bem na região? Ter essas respostas com antecedência permite que você organize seus passeios de forma mais fluida e segura.

Responder a essas perguntas não é apenas sobre planejar uma viagem, mas sim sobre construir uma experiência memorável e tranquila. Preparado para a sua próxima aventura?

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo