7 destinos para quem quer explorar o melhor do turismo cervejeiro nacional

Com mais de 1.700 cervejarias e sendo o 4º maior mercado consumidor do mundo, o Brasil se consolida como um paraíso para os amantes da cerveja — chamados informalmente de “cervejófilos”. Longe de ser apenas um brinde, a bebida move um segmento de turismo vibrante, com roteiros que unem cultura, sabor e paisagens deslumbrantes.

A Zarpo, agência online de viagens com curadoria premium, fez uma seleção de sete destinos imperdíveis para quem quer explorar o melhor da cultura cervejeira nacional, com tours completos por fábricas artesanais, experiências de degustação, festas temáticas e muita cultura cervejeira.

Blumenau (SC): A Capital Nacional da Cerveja

Blumenau – SC (Foto: diegograndi/Getty Images)

Blumenau é o ponto de partida ideal para quem curte o turismo cervejeiro. Sede da maior Oktoberfest das Américas, a cidade tem uma forte herança alemã e abriga locais como o Museu da Cerveja e a Cervejaria Bierland, que oferece tours e degustações. Para um roteiro completo, a Capivara IPA, da Cerveja Blumenau, é uma parada obrigatória. A 30 km da cidade, o Fazzenda Park Resort é uma excelente opção de hospedagem para relaxar em meio à natureza.

Curitiba (PR): O polo da Cerveja Artesanal

Curitiba – PR (Foto: paulobaqueta/Getty Images)

Eleita Capital da Cerveja Artesanal, Curitiba se destaca pelas dezenas de microcervejarias, como Asgard Cervejaria com temática viking, a criativa Way Beer e a premiada Bodebrown, que já assinou rótulos com a banda Iron Maiden. A cidade é um convite para explorar novos estilos. Para descansar, o Bourbon Curitiba Hotel & Suítes oferece uma ótima estrutura com spa e piscina aquecida.

Campos do Jordão (SP): Cerveja na Serra da Mantiqueira

Campos do Jordão (Foto: Carolina Pereira/Trindade de Carol Petri)

Famosa pelo clima europeu e pelo inverno, Campos do Jordão é também um destino cervejeiro de peso. É lá que fica a tradicional Baden Baden, pioneira na produção artesanal no Brasil. Outras ótimas opções incluem a Caras de Malte, a Cerveja Campos do Jordão e a Gard Cervejaria, com rótulos inspirados na paisagem local. O Wanderlust Experience Hotel BW Signature Collection by Livá e o Golden Park Campos do Jordão são boas escolhas para hospedagem, unindo conforto e boa localização.

Ribeirão Preto (SP): A Terra do Chopp

Ribeirão Preto (Foto: Brastock Images/Getty Images)

Ribeirão Preto se reinventou e hoje é um dos principais polos de cerveja artesanal de São Paulo. A cidade oferece a Rota da Cerveja, um passeio guiado por fábricas como a tradicional Colorado Cervejaria, a inovadora Cervejaria Invicta e a Cervejaria Lund, que segue a milenar Lei da Pureza Alemã. Além da bebida, a cidade tem uma gastronomia rica. Para hospedagem, o Hotel JP Ribeirão Preto Resort & Convenções by Nacional Inn é uma ótima opção para aproveitar com conforto.

Petrópolis (RJ): Tradição e história

Petrópolis (Foto: luoman/Getty Images Signature)

Em Petrópolis, a tradição cervejeira está enraizada, afinal, foi berço da primeira cervejaria do país, a Bohemia, fundada em 1853. A cidade promove o Circuito Cervejeiro de Petrópolis, que inclui visitas a fábricas e experiências de harmonização. Em setembro, acontece a Bauernfest, festa típica alemã com foco em cervejas locais e cultura gastronômica. Além da Bohemia, nomes como o Grupo Petrópolis e a Brewpoint oferecem visitas guiadas. Para relaxar, a charmosa Pousada Tankamana e o histórico Hotel Solar do Império são ótimas opções.

Belo Horizonte (MG): De Boteco a Cervejaria

Belo Horizonte – MG (Foto: Roberto Delamora/Getty Images)

A capital mineira é conhecida pelos botecos, mas também é um polo de cervejas artesanais. BH conta com bares premiados e cervejarias como a Krug Bier, a Backer e a filial da alemã Hofbräuhaus. Explore os bares dos bairros de Lourdes, Savassi e Santa Tereza para descobrir a cena local. Para descanso, o Tauá Resort Caeté, a 50 km de BH, oferece um refúgio com trilhas e gastronomia mineira.

Salvador (BA): Cerveja sob o sol da Bahia

Salvador – BA (Foto: Barichivich/Getty Images Signature)

No Nordeste, Salvador lidera a produção cervejeira na Bahia, com nove produtoras na cidade. O cenário cresce com marcas como a Proa Cervejaria, que oferece rótulos inovadores e um bar com vista para o mar. A cidade une o clima tropical com a gastronomia local, criando um cenário perfeito para o turismo cervejeiro. Para uma estadia de luxo, o Fera Palace e o Fasano Salvador são excelentes escolhas, ambos com vistas deslumbrantes da Baía de Todos os Santos.

