Turismo em Washington DC: receptividade e atrativos além da política

Os Estados Unidos ocupam há décadas o posto de terceiro país mais visitado do mundo, resultado direto de uma combinação entre infraestrutura de qualidade e investimentos constantes em promoção turística e relacionamento com o mercado. Afinal, é fato que um lugar só é bom para o visitante se for, antes, bom para o morador. E o turismo em Washington DC mostra força e resiliência.

Recentemente, a percepção dos brasileiros sobre o país sofreu impactos por conta do cenário político norte-americano e do Brasil. Isso não significou uma queda expressiva no fluxo de visitantes, mas trouxe dúvidas sobre a receptividade aos turistas. É nesse contexto que a equipe do Destination DC, organização sem fins lucrativos responsável pela promoção turística da capital dos EUA, visita o Brasil nesta semana para mostrar novidades e reafirmar que os brasileiros são, sim, muito bem-vindos a Washington DC.

Sustentabilidade como prioridade

Elliot Ferguson, CEO do Destination DC, explica que o turismo em Washington DC está alinhado às demandas globais de sustentabilidade. A entidade contratou um especialista dedicado exclusivamente ao tema, com a missão de orientar os cerca de 1.100 associados da rede – entre hotéis, restaurantes e organizadores de eventos – sobre práticas responsáveis.

“Nossos clientes querem saber cada vez mais sobre sustentabilidade, e esse é um diferencial que pode ser ambiental e também de negócios”, afirma o executivo.

Os projetos contam com parcerias que vão desde o governo local até a diplomacia internacional, como no caso de um encontro na Embaixada da França dedicado às práticas sustentáveis em turismo.

A imagem da capital e o dia a dia da cidade

Embora não seja uma agência governamental, o Destination DC atua em estreita colaboração com o governo local e federal para fortalecer a imagem de Washington DC. Ferguson admite que parte da percepção negativa vem de uma cobertura midiática “sensacionalista” e de discursos políticos que não refletem a realidade.

“Eventos como o World Pride mostraram que, apesar das retóricas negativas, os visitantes foram recebidos de braços abertos. Washington é uma cidade diversa e inclusiva, com 700 mil moradores, 180 embaixadas e comunidades culturais de todo o mundo”, reforça.

Segundo ele, é importante lembrar que a experiência real do turista difere da narrativa política. E, ao contrário do que se imagina, o número de visitantes brasileiros na capital tem aumentado.

Brasileiros no radar de Washington DC

O Brasil é considerado um mercado estratégico para a capital norte-americana. Ferguson destaca três fatores de grande apelo para os brasileiros:

Conexão direta com São Paulo: voos sem escala facilitam o acesso.

voos sem escala facilitam o acesso. Transporte eficiente: a recém-inaugurada Silver Line do metrô conecta o aeroporto à cidade.

a recém-inaugurada Silver Line do metrô conecta o aeroporto à cidade. Hospedagem mais acessível: tarifas de hotéis em Washington DC são, em média, mais competitivas do que em Nova York ou Filadélfia, cidades que ficam a poucas horas de trem.

Além disso, muitos turistas brasileiros já têm optado por começar a viagem pela capital antes de seguir para outras cidades da Costa Leste.

O valor do gratuito: são diversas atrações gratuitas e de qualidade

Outro atrativo é o grande número de opções gratuitas. Washington DC reúne 16 museus do Instituto Smithsonian e até o zoológico, todos com entrada gratuita. “Sabemos que o câmbio pesa para o visitante brasileiro. Por isso, o fato de a cidade oferecer tantas atrações gratuitas é um diferencial importante”, ressalta Ferguson.

Grandes eventos no horizonte

Com a proximidade de eventos internacionais, a cidade intensifica sua promoção. Em 2026, os EUA comemoram os 250 anos da independência, e Washington DC será palco de celebrações históricas. Já para a Copa do Mundo de 2026, embora a capital não seja cidade-sede, Ferguson reforça que ela é uma base estratégica para os brasileiros acompanharem os jogos em outros estados, com infraestrutura, transporte e preços mais atrativos.

Washington DC: um destino além da política

A principal mensagem do Destination DC é clara: a capital americana vai muito além das decisões políticas. A cidade se posiciona como um destino global, culturalmente diverso, sustentável e receptivo aos brasileiros.

“O turismo em Washington DC não deve ser confundido com a política. Queremos que os visitantes brasileiros vejam a cidade pelo que ela realmente oferece: hospitalidade, história, cultura e experiências únicas”, conclui Elliot Ferguson.

