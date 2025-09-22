5 destinos para aproveitar a primavera no Hemisfério Sul ((Foto: Unsplash))

Com a chegada da primavera no Hemisfério Sul, entre setembro e dezembro, a natureza se encarrega de transformar a paisagem, colorindo cidades e parques com um espetáculo de flores. É a época ideal para quem busca experiências ao ar livre, mergulhando em tradições locais e paisagens vibrantes.

Confira cinco destinos para você se inspirar.

África do Sul: O tapete de flores de Cape Town

Campos de flores no West Coast National Park. (Foto: Unsplash)

A cerca de 120 km da Cidade do Cabo, o West Coast National Park se torna um verdadeiro paraíso entre agosto e setembro. Margaridas, íris e gazânias cobrem os campos em uma floração quase simultânea, criando uma tela colorida que atrai turistas e fotógrafos de todo o mundo. O parque oferece trilhas, mirantes com vistas espetaculares da costa e áreas para piquenique, unindo a beleza da natureza à tranquilidade do litoral.

Indonésia: O templo das águas em Bali

Templo Pura Ulun Danu Bratan. (Foto: Unsplash)

Localizado nas montanhas de Bedugul, às margens do Lago Bratan, o templo Pura Ulun Danu Bratan é um dos cartões-postais de Bali. Na primavera, os jardins que o cercam explodem em cores com a floração de hortênsias, hibiscos e frangipanis. A tranquilidade do local, somada ao reflexo do templo nas águas do lago, cria um cenário de tirar o fôlego. O clima ameno da região é perfeito para explorar os vilarejos próximos e conhecer a autêntica cultura balinesa.

Austrália: O festival de tulipas em Canberra

Jardins floridos durante o Floriade Festival, em Canberra. (Foto: Unsplash)

Entre setembro e outubro, a capital australiana sedia o Floriade Festival, o maior evento de flores do país. O Commonwealth Park é tomado por milhões de tulipas organizadas em jardins temáticos, oferecendo uma experiência imersiva com workshops de jardinagem, apresentações culturais e uma feira gastronômica. À noite, a magia continua com instalações de luzes e projeções artísticas que transformam o ambiente. A localização próxima ao Lago Burley Griffin permite aos visitantes aproveitar passeios de bicicleta ou barco.

Nova Zelândia: O contraste de cores do Lago Tekapo

Campo de lupinos às margens do Lago Tekapo, na Ilha Sul da Nova Zelândia. (Foto: Unsplash)

A paisagem da Ilha Sul da Nova Zelândia já é naturalmente deslumbrante, mas a primavera eleva a beleza do Lago Tekapo a outro nível. Entre o final de novembro e o início de janeiro, os campos ao redor do lago se enchem de lupinos, que adicionam tons de rosa, roxo e amarelo ao azul-turquesa da água e aos picos nevados dos Alpes. A região, que é uma Reserva de Céu Escuro, é ideal para a observação de estrelas após o pôr do sol.

Ilha Maurício: O jardim tropical do Oceano Índico

Nenúfares gigantes no Jardim Botânico de Pamplemousses, na Ilha Maurício. (Foto: Unsplash)

Conhecido como um dos mais antigos do Hemisfério Sul, o Jardim Botânico de Pamplemousses, na Ilha Maurício, é um verdadeiro tesouro tropical. A primavera realça a diversidade de sua flora, com destaque para os famosos nenúfares gigantes, palmeiras raras e árvores tropicais de diversas partes do mundo. A visita ao jardim pode ser combinada com trilhas nas montanhas próximas ou um relaxante dia nas praias da ilha.

