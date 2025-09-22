Curitiba terá serviço de “city tour seguro” focado em mulheres (A Drivers Mulheres está criando o "Turismo com Elas", pensado para atender mulheres, sozinhas ou em grupo de amigas, que desejam conhecer os pontos turísticos da capital paranaense, sem abrir mão da segurança e do conforto. (Foto: Reprodução))

Pensando na segurança e no conforto do público feminino, o aplicativo Drivers Mulheres anuncia o “Turismo com Elas”, um serviço de transporte e tour guiado criado especificamente para viajantes mulheres em Curitiba. A iniciativa, com lançamento previsto para dezembro, visa atender a crescente demanda de turistas que buscam tranquilidade ao explorar a capital paranaense.

A novidade inclui a busca em aeroportos e rodoviárias, transporte seguro para o hotel e roteiros personalizados por pontos turísticos, com motoristas mulheres. A proposta é oferecer um circuito completo, com paradas estratégicas, garantindo uma experiência acolhedora para mulheres que viajam sozinhas ou em grupos de amigas.

Demanda feminina em crescimento

De acordo com dados da Pesquisa de Demanda Turística de Curitiba de 2024, a cidade recebeu mais de 10 milhões de visitantes, dos quais cerca de 5,4 milhões eram mulheres. Esse público crescente é o foco principal do novo serviço. “Há uma demanda real de mulheres que se sentem inseguras ao usar aplicativos convencionais ao chegarem em uma cidade desconhecida. Elas buscam confiança, cuidado nos trajetos e a certeza de que a motorista entende suas preocupações”, explica Cristiane Bernardes, sócia da Drivers Mulheres.

A flexibilidade é outro ponto forte do “Turismo com Elas”. Os itinerários podem ser adaptados aos interesses de cada viajante, permitindo uma experiência mais pessoal. “Nosso objetivo é ir além do transporte: queremos que elas conheçam Curitiba com tranquilidade, em um serviço pensado para a mulher”, afirma Cristiane.

O lançamento do serviço coincidirá com o espetáculo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, que acontecerá no Parque Barigui, entre os dias 16 e 23 de dezembro. A expectativa é que o evento atraia milhares de visitantes, muitos deles turistas de lazer. Segundo Ana Maria Antonio, também sócia da empresa, esse tipo de turismo é a principal motivação de viagem para 33,3% dos visitantes. “Esta inovação foi realmente pensada para trazer algo novo ao mercado de turismo receptivo, com mais segurança e conforto”, conclui.

