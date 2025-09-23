Hplus Hotelaria e Accor firmam aliança estratégica (Foto: Hplus Hotelaria)

A Hplus Hotelaria e a Accor Hotels anunciaram na última semana, pouco antes do VII Fórum Da Hotelaria do FOHB e da 62ª Equipotel, a assinatura de parceria estratégica que marca o início de nova fase para ambas as companhias. A Hplus passa a integrar o ecossistema de operadoras parceiras da Accor, fortalecendo o plano de expansão das duas redes. O primeiro fruto desta união será o ibis Styles Bonito, no Mato Grosso do Sul, primeiro hotel de marca internacional da cidade.

Bonito

O empreendimento, com conversão prevista já para outubro deste ano contará com 78 apartamentos, piscina ao ar livre, estacionamento, café da manhã incluso e wi-fi gratuito. O hotel fica próximo às principais atrações do pitoresco destino ecológico do Centro-Oeste como a Praça Central a apenas 15 minutos a pé, e o Aeroporto Regional de Bonito distante apenas 15 km do centro da cidade. Esta privilegiada localização proporcionará forte apelo turístico de lazer ao hotel de categoria econômica.

Reconhecido como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, Bonito recebeu cerca de 300 mil turistas em 2024 segundo o Observatório do Turismo e Eventos da cidade que está a 259 km da capital do estado, Campo Grande. Quem viaja para este recanto é atraído em especial por suas belezas naturais, rios cristalinos onde se pratica a flutuação contemplativa e uma rara e exuberante diversidade de fauna e flora. Atrações imperdíveis que visitei em Bonito como: Gruta do Lago Azul, Balneário do Sol, Gruta da Catedral, Lagoa Misteriosa e o incrível Buraco das Araras são somente algumas de suas muitas maravilhas. A chegada do ibis Styles Bonito reforça o compromisso das duas destacadas redes hoteleiras em oferecer hospitalidade de qualidade também em destinos de forte apelo turístico de lazer.

Ana Paula Faure, sócia-fundadora da Hplus Hotelaria, comenta sobre a parceria e abertura do novo empreendimento: “Estamos em um ótimo momento da empresa e esta parceria é mais um resultado que colhemos de nossa dedicação em oferecer o que há de melhor em hospitalidade para todo o país. Com a Accor, iremos abrir a porta para a Hplus oferecer ainda mais aos seus hóspedes e investidores”, comemora a diretora-executiva.

Com a parceria, a Hplus Hotelaria, fundada em 2002 em Brasília e que administra hotéis na capital federal, Palmas e João Pessoa, fortalece sua estratégia de expansão nacional agregando força no Mato Grosso do Sul, onde já conta com outro hotel na capital, o Carandá Hplus Express Campo Grande.

Para João Paulo Rocha, responsável pelo desenvolvimento e novos negócios da Hplus, a parceria com a Accor é estratégica para o plano de expansão da rede. “Com esta novidade, consolidamos a qualidade da marca enquanto operadora e abrimos outros mercados onde podemos aproveitar a capilaridade das marcas Accor, ampliando ainda mais a capacidade de expansão da Hplus”, afirma.

Nas últimas semanas, foi realizado o processo de “onboarding” (integração de processos e rotinas) da Hplus com a Accor, em São Paulo. A iniciativa é essencial para alinhar expectativas, adequar características e promover a sinergia entre diferentes redes e estabelecendo assim objetivos estratégicos de curto e médio prazo para nova parceria. Ao longo do período de treinamentos, as equipes da Hplus participaram de atividades de integração, troca de experiências e visitas técnicas a hotéis e restaurantes da Accor na capital paulista, fortalecendo a conexão entre as marcas e preparando o terreno para uma atuação conjunta de alto desempenho a exemplo do que já acontece junto a outros parceiros estratégicos da rede francesa no Brasil.

Sobre A Hplus Hotelaria

Foto: divulgação/ Hplus Hotelaria

A Hplus Hotelaria é líder no setor de hospitalidade, com 3.748 unidades habitacionais em 15 hotéis sob sua gestão. Figura entre as 14 maiores marcas e 11 principais administradoras hoteleiras do Brasil. Sediada em Brasília é referência no Centro-Oeste, combinando serviços de alta qualidade, infraestrutura moderna e localizações estratégicas, destacando-se principalmente por oferecer experiências verdadeiramente únicas aos seus hóspedes e resultados consistentes aos seus investidores refletidos novamente nos dados de performance do primeiro semestre de 2025.

Para a AccorHotels, a parceria com a Hplus reforça a relevância do modelo de franquias e a importância de contar com operadoras consolidadas: “A chegada da Hplus ao nosso ecossistema de operadoras parceiras é estratégica, pois une a força de uma rede global à expertise de um grupo sólido e referência em sua região de origem. Essa sinergia é fundamental para ampliar a presença das marcas Accor em todo o Brasil”, afirma Romulo Silva, Diretor de Desenvolvimento de Franquias da Accor Brasil na divisão Premium, Midscale & Economy.

Sobre a Accor

A Accor é um grupo de hospitalidade fundado em 1967 que oferece estadias e experiências em mais de 110 países, com mais de 5.700 hotéis e resorts, bares e restaurantes, instalações de bem-estar e espaços de trabalho flexíveis. O Grupo possui um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados do setor, abrangendo cerca de 45 marcas do luxo ao econômico. O ALL Accor, plataforma de reservas e programa de fidelidade, incorpora a promessa da Accor durante e após a estadia no hotel, dando a seus associados acesso a experiências únicas. A Accor está focada em impulsionar ações positivas por meio da ética empresarial, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, envolvimento da comunidade, diversidade e inclusão.

”A missão da Accor está refletida no seu propósito declarado: Ser Pioneira na arte da hospitalidade responsável, conectando culturas com paixão e generosidade”.

