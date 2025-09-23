Entidade americana negocia suspensão da taxa de US$250 do visto ((Foto: Freepik))

A U.S. Travel Association, organização nacional sem fins lucrativos que representa a indústria de viagens dos Estados Unidos, defende políticas para aumentar as viagens para e dentro do país e segue negociando a suspensão da taxa de US$250 do visto americano.

A associação trabalhou com sucesso junto ao Congresso daquele país para suspender a implementação imediata do Visa Integrity Fee, que representaria um acréscimo US$ 250 na taxa de solicitação de visto. A associação está agora pressionando os legisladores e o Governo para adiar indefinidamente a implementação da taxa.

A U.S. Travel envolveu diretamente a liderança do Congresso promovendo também soluções para reduzir os atrasos nas entrevistas de visto. Esses esforços incluíram a obtenção de US$ 517 milhões para o processamento de vistos e passaportes, com o objetivo de acelerar as aprovações por meio de turnos de trabalho estendidos e novas tecnologias.

LEIA TAMBÉM: Turismo em Washington DC: receptividade e atrativos além da política

Entenda a taxa de US$250 para o visto americano

Recentemente o Congresso dos Estados Unidos aprovou um megapacote de medidas orçamentárias, o que inclui mais uma taxa para a emissão do visto americano de não imigrantes. O presidente Donald Trump sancionou a medida, que entraria em vigor no próximo dia 1º de outubro. Com a nova taxa, o valor para emissão chegaria a US$459 (aproximadamente R$2.500,00).

Setor do turismo americano negocia e já obtém primeira vitória

O setor de viagens e turismo americano entende que a taxa poderia impactar negativamente o fluxo de turistas internacionais aos Estados Unidos, e defende que o turismo equivale a uma das maiores exportações do país, os gastos dos turistas estrangeiros.

LEIA TAMBÉM: Hplus Hotelaria e Accor firmam aliança estratégica

Neste sentido, U.S. Travel Association comemora a primeira vitória com a suspensão temporária da taxa de US$250. De acordo com a entidade, os trabalhos agora são no sentido de extinguir o Visa Integrity Fee e manter apenas os valores atuais. A organização do setor de viagens e turismo atuando de forma sistêmica mostra a importância de se trabalhar de maneira associativa. E ainda que, para além de trabalhar a imagem do país para os turistas estrangeiros, soluções práticas também precisam ser trabalhadas.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo